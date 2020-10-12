«Котельниково – Земля Героев» награждает лучших тружеников





В День Котельниковского муниципального района и города Котельниково подведены итоги трудовой деятельности сотрудников Гремячинского ГОКа – продолжателей вековых традиций Котельниковской Земли Героев.

Строительство корпусов обогатительной фабрики, собственной железнодорожной инфраструктуры, объектов хозяйственного и бытового назначения, проходка шахтных стволов и горных выработок рудника на глубине более 1 400 метров под поверхностью земли, сооружение современных экологических объектов, возведение новых жилых районов и необходимых объектов социальной инфраструктуры – свершения сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» и других предприятий Котельниковской площадки строительства ГОКа достойны глубокого уважения.





Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в праздничный день работники, добившиеся высоких показателей в труде, получили почетные грамоты, благодарности и награды «ЕвроХим-ВолгаКалия» и АО «МХК «ЕвроХим», признательность и пожелания дальнейших успехов в труде на благо людей и Котельниковской Земли Героев.





Напомним, в городе Котельниково продолжается реализация большого социального проекта по развитию бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Суть проекта в передаче и воплощении традиций ратных и трудовых подвигов предков в основу будущих достижений котельниковцев, в развитие экономики, социально-культурной сферы и туризма.

Котельниково вошло в историю как удивительное место концентрации исторических событий мирового масштаба. Родина Степана Разина и Емельяна Пугачева, плацдарм сражения, изменившего ход Великой Отечественной войны.