В Волгограде пассажир избил таксиста

Расследования 08.10.2020 11:25
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08.10.2020 11:25
В Волгограде проводится проверка по факту причинения побоев водителю такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, накануне в дежурную часть полиции с заявлением обратился 55-летний водитель такси. По словам заявителя, на ул.Аджарская Советского района он подвозил очередного клиента. Поcле того, как водитель привез мужчину по нужному адресу, нетрезвый пассажир поставил бутылку с алкогольным напитком на капот автомашины, на что водитель сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого клиент нанес таксисту телесные повреждения. В результате проведенных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность и задержал подозреваемого в причинении телесных повреждений водителю такси. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Тракторозаводского района. Мужчина сознался в содеянном.
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