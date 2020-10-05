Расследования

Волгоградский "Отелло" на глазах сыновей избил соперника до смерти

Расследования 05.10.2020 15:17
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05.10.2020 15:17


Семейная трагедия произошла в Ленинске в последних числах сентября. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. руководителя Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Александр Кириллов, 29 сентября в одном из микрорайонов города случайные прохожие обнаружили мужчину, находящегося без сознания. С тяжелой травмой головы пациента в состоянии комы доставили в реанимацию, где он не приходя в сознание скончался. Было установлено, что травма имела криминальный характер.
Особо тяжкое преступление раскрыли оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по Ленинскому району. Полицейские и следователи установили подозреваемого - 40-летнего жителя Ленинска. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, вечером 28 сентября текущего года подозреваемый вместе с семьей вернулся из торгового центра и увидел у дома 35-летнего приятеля своей гражданской супруги. На почве ревности между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник на глазах троих своих детей, двое из которых малолетние, накинулся на молодого соперника с кулаками. Избив потерпевшего до потери сознание, он погрузил его в багажное отделение своего автомобиля и вывез на пустынную улицу города Ленинска. 
Выяснилось, что сразу после совершения преступления подозреваемый покинул город Ленинск и скрывался от правоохранительных органов в Волжском. Его задержали на арендованной квартире.
По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину житель Ленинска полностью признал.  
 

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