Общество 02.10.2020 16:49
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02.10.2020 16:49
Бывшие работники, которых работодатели перевели в самозанятые, лишаются выходных пособий, ежегодных оплачиваемых отпусков, пенсионных отчислений и пособий на случай временной нетрудоспособности. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, с появлением налогового режима в виде налога на профессиональный доход, многие работодатели решили "сэкономить" и незаконно перевести своих работников в самозанятые.
Налоговики отмечают, что закон не запрещает самозанятым выполнять заказы от бывших работодателей. Но если заказчиком является бывший работодатель, трудовые отношения с которым были прекращены менее двух лет назад, то выплаты от него не являются объектом налогообложения налогом на профессиональный доход и должны облагаться страховыми взносами и НДФЛ в общем порядке по ставке 13%.
Получается, что бывшие работники, которых хитрые работодатели перевели в самозанятые, лишаются гарантий, закрепленных Трудовым кодексом. Со сменой статуса социальные гарантии больше не является обязанностью бывшего работодателя, а его устные обещания и договоренности юридической силы не имеют.
Налоговики призывают волгоградцев к бдительности. "Не дайте себя обмануть и вовлечь в схемы, выгодные только непорядочным работодателям, которые ходят обогатиться за счет вашей социальной незащищенности", - отмечают в УФНС России по региону.
Если работодатель вынуждает регистрироваться в качестве самозанятого, налоговики просят сообщать о данных фактах по телефону доверия УФНС России по Волгоградской области (8442) 74-29-99.
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