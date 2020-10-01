Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-Волгоград





Не иначе как «убийством» популярных автобусов №123 и №146 «Волжский-Волгоград» назвали волжане резкое сокращение подвижного транспорта на данных маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области опубликовал расписание движения этих автобусов, которое повергло в шок жителей Волжского, пользующихся этим общественным транспортом. «Если летом из Волжского в Волгоград ходили по 12 автобусов в день по маршруту № 123 "г. Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (ЖДВ)" и по 16 автобусов по маршруту № 146 "Волжский (магазин "Стимул") через р.п. Средняя Ахтуба - Волгоград (АВ)", то сейчас ООО «Волгоградский автобусный парк» сократило это количество соответственно до трех и пяти соответственно! – негодуют волжане. – Фактически новый перевозчик «убил» наши любимые автобусы. Сделано это было, ко всему прочему, в период обострения ситуации с коронавирусной инфекцией, когда, наоборот, надо увеличивать количество подвижного состава, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. Теперь в этих нескольких автобусах будет толчея и, как следствие, риск заразиться чем-нибудь во время поездки только увеличится!». Любопытно, что в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области еще и сделали работу за перевозчика и опубликовали за ООО «Волгоградский автобусный парк» так называемое расписание, которое увидят далеко не все. Ведь у питерского перевозчика так и не появилось актуального для Волгоградской области собственного сайта, хотя он работает в регионе уже несколько лет. Поэтому до многих волжан новость о резком сокращении популярных автобусов вряд ли дойдет. И люди будут в томительном ожидании ждать привычных автобусов.

Напомним, аукцион на обслуживание автобусов №123 и №146 выиграло недавно ООО «Волгоградский автобусный парк», "дочка" перевозчика из Санкт-Петербурга "Питер-Авто". Ранее практически всегда это направление обслуживала родная для волжан автоколонна №1732. «Питерские», которые приступили к обслуживанию данных маршрутов с сегодняшнего дня, до конца года должны освоить около 4,5 миллиона рублей.



