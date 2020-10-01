









В тепличные хозяйства в Быковском и Николаевском районах Волгоградской области нагрянули с проверкой сотрудники полиции и УФСБ. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, полицейские проверили законность нахождения в России иностранцев, занятых в тепличных хозяйствах на уборке сельхозкультур.









В проведении рейдовых мероприятий также были задействованы сотрудники территориальных органов МВД – наряды ДПС, участковые уполномоченные полиции.

Выявлено 12 нарушений в сфере трудовой миграции: ведение трудовой деятельности незаконно - без разрешения на работу либо патента, а также шесть фактов привлечения иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Подразделениями ГИБДД составлены 4 административных протокола за нарушения в области безопасности дорожного движения. Виновники привлечены к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, без водительских прав и страховки.









Кроме этого, в результате проверок на территории Левчуновского сельского поселения Николаевского района установлены три факта несанкционированного забора воды для полива овощных культур. В отношении нарушителей правил водопользования собранные материалы будут направлены в органы Россельхознадзора по Волгоградской области для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности.











