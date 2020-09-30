



44-летний волгоградец пять дней послушно исполнял инструкции телефонного мошенника, который загнал его в кредитную кабалу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, мужчина, сам того не понимая, оформил через мобильное приложение на себя кредит в сумме 2 млн рублей, которые исчезли с его счета. Преступник действовал по классической схеме - представился сотрудником банка и пытался «защитить» персональные данные клиента от аферистов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают, что настоящие работники банков не требуют сообщить персональные данные – такие сведения у них имеются в базах данных. Никогда и никому не сообщайте конфиденциальную информацию о вашей карте: PIN-код, полный номер карты, срок действия, коды CVV2 и CVC2, SMS-коды, логин и пароль от интернет-банка.

Если Вы поступил подобный звонок, прежде чем на слово верить звонившему, обратитесь в банк, обслуживающий вашу банковскую карту, чтобы убедиться в безопасности вашего счета.



