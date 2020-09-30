Происшествия

Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферисту

Происшествия 30.09.2020 10:37
0
30.09.2020 10:37


44-летний волгоградец пять дней послушно исполнял инструкции телефонного мошенника, который загнал его в кредитную кабалу.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, мужчина, сам того не понимая, оформил через мобильное приложение на себя кредит в сумме 2 млн рублей, которые исчезли с его счета. Преступник действовал по классической схеме  - представился сотрудником банка и  пытался «защитить» персональные данные клиента от аферистов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции напоминают, что настоящие работники банков не требуют сообщить персональные данные – такие сведения у них имеются в базах данных. Никогда и никому не сообщайте конфиденциальную информацию о вашей карте: PIN-код, полный номер карты, срок действия, коды CVV2 и CVC2, SMS-коды, логин и пароль от интернет-банка.
Если Вы поступил подобный звонок, прежде чем на слово верить звонившему, обратитесь в банк, обслуживающий вашу банковскую карту, чтобы убедиться в безопасности вашего счета. 
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Происшествия
30.09.2020 11:07
Происшествия 30.09.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2020 10:21
Происшествия 30.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2020 09:53
Происшествия 30.09.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2020 19:56
Происшествия 29.09.2020 19:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2020 15:58
Происшествия 29.09.2020 15:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2020 12:25
Происшествия 29.09.2020 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2020 10:21
Происшествия 29.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 15:37
Происшествия 28.09.2020 15:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 12:38
Происшествия 28.09.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 12:06
Происшествия 28.09.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 10:02
Происшествия 28.09.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2020 10:01
Происшествия 27.09.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2020 09:53
Происшествия 27.09.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 19:31
Происшествия 26.09.2020 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 16:41
Происшествия 26.09.2020 16:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:41
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
12:51
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭСмотреть фотографии
12:22
Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчинуСмотреть фотографии
11:43
Всё больше смертей: коронавирус унес еще три жизни в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Пожилая женщина с сыном заживо сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
10:27
На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочихСмотреть фотографии
10:21
Шансов не было: мотоциклист разбился насмерть на набережной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октябряСмотреть фотографии
09:53
Мужчина под ЛСД привлек полицию странным поведением на посту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирусСмотреть фотографии
21:41
«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем местеСмотреть фотографии
19:56
Погибла семья с Алтая: двое взрослых и ребёнок разбились под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:39
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
17:51
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвованийСмотреть фотографии
17:27
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусораСмотреть фотографии
16:32
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизыСмотреть фотографии
15:58
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожегоСмотреть фотографии
15:00
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотекеСмотреть фотографии
14:54
Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
Жесткий масочный режим и больше коек: в Волгоградской области готовятся к всплеску коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:57
Какие законы вступают в силу в октябреСмотреть фотографии
12:39
Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
12:25
Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистамСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службыСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школСмотреть фотографии
11:25
Уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда буксует на пути к прокуратуреСмотреть фотографии
11:22
Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 