Происшествия 30.09.2020 10:21
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30.09.2020 10:21
Смертельная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла накануне поздно вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 22-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21124", двигаясь по ул. Набережная им. 62-й Армии в сторону ул. 7-й Гвардейской, при выполнении маневра разворота не занял соответствующее крайне положение и совершил столкновение с мотоциклом "Хонда CBR 600F", следующим в попутном направлении.
В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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