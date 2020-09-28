



Пользователи интернет-банкинга для корпоративных клиентов теперь могут подтверждать платежи и подписывать документы с помощью облачного сервиса усиленной неквалифицированной электронной подписи (сокращённо УНЭП). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн уже в ближайшее время.

В чём преимущества для клиента?

• Простая процедура получения.

• Удобство использования.

• Безопасность.

• Возможность подписания документов при отсутствии сотовой связи — достаточно иметь подключение к сети Интернет.

Чтобы пользоваться новым сервисом, надо подключить его через мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. После подключения будут сформированы и размещены на облачных ресурсах банка ключи электронной подписи, а также удостоверяющим центром банка будет выпущен сертификата УНЭП. В момент подписания документа необходимо подтвердить доступ к ключу аутентификации посредством биометрии или ПИН-кода, после чего приложение отправит в облако подтверждение на создание электронной подписи.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Новый сервис значительно упростит для предпринимателей процедуру подтверждения операций в Сбербанк Бизнес Онлайн. Больше не нужно ждать поступления кода по СМС, а значит даже при проблемах с сотовой связью бизнес всё равно сможет совершать необходимые операции. При этом наша технология, используемая при создании УНЭП, соответствует самым высоким требованиям защищённости и безопасности».

Сегодня усиленная неквалифицированная электронная подпись доступна клиентам банка, но требует использования специального флеш-носителя (токена) и может быть применена только в веб-версии Сбербанк Бизнес Онлайн. УНЭП в мобильном приложении даст пользователям новые возможности, недоступные при использовании СМС-подтверждения, так в скором будущем появится возможность массового подписания платежей. Также повысится надёжность и безопасность совершаемых операций, упростится разбор инцидентов и спорных ситуаций.

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