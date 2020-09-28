Экономика

Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении

Экономика 28.09.2020 20:40 Новости компаний
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28.09.2020 20:40 Новости компаний


Пользователи интернет-банкинга для корпоративных клиентов теперь могут подтверждать платежи и подписывать документы с помощью облачного сервиса усиленной неквалифицированной электронной подписи (сокращённо УНЭП). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн уже в ближайшее время.
В чём преимущества для клиента?
 Простая процедура получения.
 Удобство использования.
 Безопасность.
 Возможность подписания документов при отсутствии сотовой связи — достаточно иметь подключение к сети Интернет.
Чтобы пользоваться новым сервисом, надо подключить его через мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. После подключения будут сформированы и размещены на облачных ресурсах банка ключи электронной подписи, а также удостоверяющим центром банка будет выпущен сертификата УНЭП. В момент подписания документа необходимо подтвердить доступ к ключу аутентификации посредством биометрии или ПИН-кода, после чего приложение отправит в облако подтверждение на создание электронной подписи.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:  «Новый сервис значительно упростит для предпринимателей процедуру подтверждения операций в Сбербанк Бизнес Онлайн. Больше не нужно ждать поступления кода по СМС, а значит даже при проблемах с сотовой связью бизнес всё равно сможет совершать необходимые операции. При этом наша технология, используемая при создании УНЭП, соответствует самым высоким требованиям защищённости и безопасности».
Сегодня усиленная неквалифицированная электронная подпись доступна клиентам банка, но требует использования специального флеш-носителя (токена) и может быть применена только в веб-версии Сбербанк Бизнес Онлайн. УНЭП в мобильном приложении даст пользователям новые возможности, недоступные при использовании СМС-подтверждения, так в скором будущем появится возможность массового подписания платежей. Также повысится надёжность и безопасность совершаемых операций, упростится разбор инцидентов и спорных ситуаций.
Фото ru.freepik.com

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