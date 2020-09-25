Экология

Мусорная революция: волгоградцам придется самим сортировать отходы

Экология 25.09.2020 14:44
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25.09.2020 14:44




Жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда первыми начнут сортировать свои отходы на сухие и смешанные - соответствующие контейнеры появятся на этих территориях до конца текущего года, сообщает ИА "Высота 102". Как рассказал сегодня журналистам заместитель начальника отдела организации сферы обращения с отходами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Терентьев, раздельный сбор мусора в регионе будут вводить поэтапно. Полностью внедрить эту систему в Волгоградской области планируют за 4 года.

В двух районах Волгограда, где перемены грядут уже в этом году, пока идут переговоры с органами власти. Совместно с регоператором обсуждается логистика,  прорабатывается механизм сортировки отходов в домах с мусоропроводами, подготавливаются площадки и техника. Планируется, что жители, а  также  предприятия, организации и учреждения будут самостоятельно сортировать отходы на сухие и смешанные, а  затем складировать их в специально оформленные для этого контейнеры. В облкомприроды уверяют, что убирать такие контейнеры будут разные мусоровозы, чтобы не допустить повторного смешивания отходов. Первую заработавшую площадку с двухконтейнерной системой сбора и накопления ТКО специалисты облкомприроды пообещали сразу показать журналистам. "Это будет большое событие", - считает Терентьев.

Поэтапное введение раздельного сбора мусора в Волгоградской области, по мнению специалистов, позволит увеличить долю ТКО, следующих на вторичную переработку, и снизить долю захоронения отходов к 2024 году до 44,1%. В настоящее время на мусорных контейнерах во всех районах Волгограда и области расклеивают информационные наклейки, где можно прочитать, какие отходы сегодня в пластиковые емкости выбрасывать нельзя. К таким отходам, напомним, относятся строительный мусор, медицинские отходы, автошины, аккумуляторы и др. Волгоградцам напомнили, что, к примеру, использованные батарейки и энергосберегающие лампы можно сдать в торговых центрах города.  

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