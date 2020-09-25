Борьба с коррупцией

Взятка за три телефона: инспектор ФСИН в Волгоградской области идет под суд

Борьба с коррупцией 25.09.2020 10:02
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25.09.2020 10:02


23-летний А.М., работавший младшим инспектором группы надзора отдела безопасности  ФКУ  ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, обвиняется в получении взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, уголовное дело поступило в Суровикинский районный суд.  
«По данным следствия, в январе текущего года обвиняемый сам обратился к одному из осужденных и предложил ему свои «платные услуги» -  за взятку в 15 тысяч рублей организовать канал транспортировки в режимный объект запрещенных предметов, в частности, мобильных телефонов. В марте и апреле 2020 года инспектор получил от отбывающего наказание лица денежные средства, взамен предоставив ему три устройства для связи. Преступная деятельность должностного лица была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также сотрудниками собственной безопасности регионального управления ФСИН России», - рассказала старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 
В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству.

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