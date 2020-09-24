В Волгограде сеть магазинов заплатит за фейковую ликвидацию





Сеть магазинов «Sunlight» (ООО «Солнечный свет») привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Напомним, сеть магазинов украшений привлекала покупателей сообщениями : «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80». На такую рекламу не раз жаловались покупатели, которые так и не дождались обещанного ухода с рынка. Как прокомментировала заместитель руководителя антимонопольного регуправления Ирина Никуйко: «Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим. Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это её право. Но в данном случае антимонопольный орган, контролирующий соблюдение рекламного законодательства, стоит на защите права потребителей на получение достоверной и добросовестной рекламы».

«В настоящее время от граждан продолжают поступать обращения с жалобами на распространение рекламы сети магазинов «Sunlight» с информацией об очередном «закрытии магазинов». Указанные обращения перенаправлены в Челябинское УФАС России ввиду наделения его ФАС России полномочиями по рассмотрению поступающих обращений с жалобами на очередную недостоверную рекламу магазинов «Sunlight»,- рассказали в Волгоградском УФАС.







