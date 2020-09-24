В Волгограде сеть магазинов заплатит за фейковую ликвидацию

Экономика 24.09.2020 15:17
0
24.09.2020 15:17
Сеть магазинов «Sunlight» (ООО «Солнечный свет») привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Напомним, сеть магазинов украшений привлекала покупателей сообщениями : «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80». На такую рекламу не раз жаловались покупатели, которые так и не дождались обещанного ухода с рынка. Как прокомментировала заместитель руководителя антимонопольного регуправления Ирина Никуйко: «Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим. Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это её право. Но в данном случае антимонопольный орган, контролирующий соблюдение рекламного законодательства, стоит на защите права потребителей на получение достоверной и добросовестной рекламы».
«В настоящее время от граждан продолжают поступать обращения с жалобами на распространение рекламы сети магазинов «Sunlight» с информацией об очередном «закрытии магазинов». Указанные обращения перенаправлены в Челябинское УФАС России ввиду наделения его ФАС России полномочиями по рассмотрению поступающих обращений с жалобами на очередную недостоверную рекламу магазинов «Sunlight»,- рассказали в Волгоградском УФАС.
Реклама
В Волгоградской области резко возросло число жалоб бизнеса на властный беспредел24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Сбербанк представил свой новый бренд – Сбер24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
ВТБ присвоен высший класс «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»24.09.2020 15:54
Экономика 24.09.2020 15:54
Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две части24.09.2020 10:21
Экономика 24.09.2020 10:21
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные учения23.09.2020 19:54
Экономика 23.09.2020 19:54
Глобальная экономика повлияла на кадастровую оценку недвижимости в Волгограде23.09.2020 19:24
Экономика 23.09.2020 19:24
Для победителей корпоративного конкурса «Я горжусь, что мои мама/папа работают в Садах Придонья» компания устроила настоящий праздник23.09.2020 11:18
Экономика 23.09.2020 11:18
Молодежь в Поволжье всё чаще выбирает карты Сбербанка с индивидуальным дизайном22.09.2020 12:49
Экономика 22.09.2020 12:49
Московский Экономический Форум приглашает на вебинар «Безработица в России: кто виноват и что делать?»22.09.2020 09:07
Экономика 22.09.2020 09:07
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы21.09.2020 15:38
Экономика 21.09.2020 15:38
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молотка21.09.2020 15:18
Экономика 21.09.2020 15:18
Количество акционеров-физлиц Сбербанка выросло в 2,3 раза21.09.2020 10:45
Экономика 21.09.2020 10:45
Дадим денег: в пенсионном фонде ждут не дождутся заявлений на детские выплаты19.09.2020 18:20
Экономика 19.09.2020 18:20
Стартовал прием заявок на именной проект БФ «Синара» «Лига управленцев»18.09.2020 14:49
Экономика 18.09.2020 14:49
ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду18.09.2020 13:23
Экономика 18.09.2020 13:23
Реклама