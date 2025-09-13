В Урюпинске показом мод отпраздновали 407-летие города





13 сентября в Урюпинске Волгоградской области прошло празднование 407-й годовщины со дня основания города. В рамках гуляний состоялся финал турнира по футболу, показательные выступления конного клуба и открытие музыкального фестиваля местных рок-групп. Традиционно центральным событием стал конкурс художественного вязания изделий из пуха «Хопёрская мастерица» с показам мод.





- В этом году в конкурсе приняли участие мастера из разных уголков Волгоградской области! Жюри предстояла сложная работа выбрать лучшую работу в каждой из трех номинаций. Настоящим украшением праздника стали выступления творческих коллективов из г. Серафимович, Урюпинска, Урюпинского и Новониколаевского муниципальных районов, дефиле девушек из модельного агентства «Капризуля» в новой эксклюзивной коллекции пуховых изделий от мастеров Общества с ограниченной ответственностью «Узоры», - сообщили в местной администрации.





Кроме того, на импровизированной сцене в Вишнёвом сквере состоялось «Козье шоу», где заводчики показали самых красивых животных в милых и подчас необычных нарядах.

Фото: администрация Урюпинска / vk.ru