Под Волгоградом увековечили память замученных в концлагере красноармейцев

Происшествия 13.09.2025 13:54
13.09.2025 13:54

13 сентября в Суровикинском районе по инициативе прокуратуры Волгоградской области и при поддержке Фонда социальных проектов «Наследие», Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Волгоградской области, при содействии Администрации Волгоградской области и администрации Суровикинского муниципального района состоялась торжественная церемония открытия мемориала на территории хутора Новомаксимовский. Композиция посвящена памяти погибших в немецком лагере советских военнопленных.


- В рамках мероприятия состоялся памятный митинг и захоронение бойцов и командиров Красной Армии, замученных и убитых в немецко-фашистском лагере для содержания военнопленных, - сообщили журналистам организаторы.

В церемонии прощания приняли участие поисковики, родственники погибших, представители силовых ведомств, государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, а также школьники.

Напомним, 14 февраля 2025 года в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района разгорелся скандал. Местная администрация сдала фермеру в аренду землю с захоронением. В результате полевых работ предприниматель перепахал останки воинов. При этом перед сдачей этой территории в аренду сельчане уже находили на месте концлагеря человеческие останки, а в 2022 году экспедиция поисковиков подняла для перезахоронения прах 174 советских бойцов.

После случившегося СК совместно с прокуратурой организовали проверку.

В мае 2025 года здесь работники прокуратуры провели Вахту памяти, в ходе которой были обнаружены останки ещё 188 защитников сталинградской земли. В целом, в разные периоды в поисковых мероприятиях здесь также участвовали отряды: «Имени Бекедова С.В.», «Донской рубеж», «Сармат», «Наследие», «Вымпел», РО ООД «Поисковое движение России».

Фото: газета "Заря"

