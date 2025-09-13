Общество

Помощников депутатов Волжской гордумы лишили зарплаты

Общество 13.09.2025 17:21
Помощники депутатов Волжской гордумы Волгоградской области теперь будут работать на безвозмездной основе. Соответствующее решение принято на заседании представительного органа, которое прошло 12 сентября.

В думе отметили, что таким образом продолжают сокращать бюджетные расходы, выделенные на функционирование представительного органа. 

Между тем, как сообщало V102.RU, в июне 2025 года депутаты уже принимали решение, касающееся зарплат помощников. Так, с 1 июля месячный фонд оплаты услуг всех помощников одного депутата уменьшился с 40 до 30 тысяч рублей. За счет этого общая экономия бюджетных средств, выделенных на работу помощников, за 6 месяцев составила около 2 миллионов рублей. 

До этого в гордуме также провели реорганизацию  структуры управления, что привело к экономии в 20 миллионов рублей. Высвободившиеся средства были направлены на актуальные нужды города, заверяли в городском представительном органе. 


