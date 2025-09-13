В Волгограде из-за окурка сгорел заживо 46-летний мужчина





12 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл пожар. Ночью пламя охватило одну из квартир в четырёхэтажном доме № 31 на ул. Богунской.

- В 21:39 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. В одной из комнат многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 15 кв. метров, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Буквально через десять минут после получения сигнала спасатели уже ликвидировали возгорание, однако роковых минут оказалось достаточно, чтобы унести жизнь жильца квартиры. Мужчина 1979 года рождения сгорел заживо.

Отметим, по предварительной оценке специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, в частности, непотушенная сигарета.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области