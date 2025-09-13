Происшествия

В Волгограде из-за окурка сгорел заживо 46-летний мужчина

Происшествия 13.09.2025 15:09
0
13.09.2025 15:09


12 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл пожар. Ночью пламя охватило одну из квартир в четырёхэтажном доме № 31 на ул. Богунской.

- В 21:39 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. В одной из комнат многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 15 кв. метров, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Буквально через десять минут после получения сигнала спасатели уже ликвидировали возгорание, однако роковых минут оказалось достаточно, чтобы унести жизнь жильца квартиры. Мужчина 1979 года рождения сгорел заживо.

Отметим, по предварительной оценке специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, в частности, непотушенная сигарета.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.09.2025 13:54
Происшествия 13.09.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2025 12:59
Происшествия 13.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 22:15
Происшествия 12.09.2025 22:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 21:46
Происшествия 12.09.2025 21:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 17:49
Происшествия 12.09.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 16:43
Происшествия 12.09.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 15:06
Происшествия 12.09.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 12:45
Происшествия 12.09.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 11:21
Происшествия 12.09.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2025 10:42
Происшествия 12.09.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2025 21:12
Происшествия 11.09.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2025 18:00
Происшествия 11.09.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2025 14:47
Происшествия 11.09.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2025 12:20
Происшествия 11.09.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2025 09:26
Происшествия 11.09.2025 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:09
В Волгограде из-за окурка сгорел заживо 46-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:54
Под Волгоградом увековечили память замученных в концлагере красноармейцевСмотреть фотографии
12:59
В Волжском «Нива» отправила в кювет иномаркуСмотреть фотографии
11:59
Коронарные дыры на Солнце 14 и 15 сентября «прокачают» магнитное поле ЗемлиСмотреть фотографии
11:06
Трамвай, прощай? В Волжском с 2026 года внедрят новую схему работы общественного транспортаСмотреть фотографии
10:41
23-летний Вадим Лесников из Петров Вала погиб на СВОСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с похолодания до +1 градусаСмотреть фотографии
09:11
В Городище полиция остановила «ГАЗель» без тормозов, набитую мигрантамиСмотреть фотографии
08:35
В Волгоградской области на территории 19 районов открылись избирательные участкиСмотреть фотографии
08:17
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
07:24
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 10 БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде БПЛА повредил здание больницы №15Смотреть фотографии
06:46
Губернатор Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:05
В аэропорту Волгограда отменены и задерживаются московские авиарейсыСмотреть фотографии
05:31
В Волгограде из-за атаки БПЛА приостановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
22:15
В Волгограде загорелись гаражи на улице КраснопресненскаяСмотреть фотографии
21:46
Под Волгоградом из-за лампочки сгорел хлев: погибли 2 теленкаСмотреть фотографии
21:29
Расписание автобуса №123 «Волжский-Волгоград» изменится с 15 сентябряСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград съедутся водители трамваев из 30 регионов РоссииСмотреть фотографии
20:06
В Котово простились с другом индейцев всего мира Михаилом КонкинымСмотреть фотографии
19:47
Крестный ход в честь князя Александра Невского прошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:16
Бастрыкина возмутил буллинг в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:57
Волгоградского футбольного тренера дисквалифицировали на три месяца за дракуСмотреть фотографии
18:26
«Пристегнулся и поехал. Так и тут - не нарушай»: волгоградцы высказались о новых штрафах за парковку на «зеленке»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Электромонтер погиб от удара током на подстанции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
ДТП с велосипедистом на переходе в Волжском попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Ресторан быстрого питания продают в Волгограде по цене «двушки»Смотреть фотографии
15:22
«Предписаний не поступало»: в музее-заповеднике высказались о законности надписи на ступенях Мамаева курганаСмотреть фотографии
15:06
«Паровозик» из грузовиков сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Участники матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» раздадут автографы на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
 