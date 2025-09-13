В Волжском «Нива» отправила в кювет иномарку





12 сентября в Волжском два легковых автомобиля не смогли разъехаться на территории частного сектора. Авария произошла ночью на территории села Погромного.

- В 23:30 на пересечении ул. Чапаева и ул. Красных Комиссаров произошло столкновение автомобилей Land Rover и Chevrolet Niva , - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как выяснилось, за рулём отечественной машины в момент аварии находился водитель, не имеющий прав. Land Rover опрокинулся и получил множественные повреждения. От серьёзных травм водителя иномарки уберегли сработавшие подушки безопасности.

Водителю же «Нивы» повезло в меньшей степени. Несмотря на то, что автомобиль устоял, мужчине всё же потребовалась медицинская помощь. По информации правоохранителей, он был госпитализирован в больницу.