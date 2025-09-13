После публикации видеообращения родственников волгоградцев, погибших в Белом море во время туристического сплава на байдарках в Республике Карелия, требующих наказать организатора трагического путешествия Олега Б., вскрылись новые подробности. По информации адвоката семей Ольги Завгородневой, на неё стали выходить туристы, которые также чуть не погибли во время предшествующих сплавов на байдарках. Одна из них — Оксана Сидорук из Белоруссии. Женщина на видео рассказала о нескольких тревожных днях, которые ей пришлось пережить два года назад.







Цена «удовольствия» — 45 тыс. рублей

- Всё началось с рекламы во «ВКонтакте». В ленте случайно попался рекламный пост. Раньше об Олеге и его клубе я ничего не знала. До этого давно мечтала побывать на Соловках. Подумала, что водный поход — хорошая идея. Тем более, что в рекламе подчёркивалось, что в группу набирают в том числе и новичков, — подчеркнула Оксана Сидорук.

Девушка сразу же списалась с организатором и ещё раз попыталась уточнить, безопасно ли будет ей без опыта сплава на байдарках присоединиться к запланированному путешествию.

- Олег написал мне номер телефона и в личном разговоре заверил, что ничего опасного не планируется. Дальше мы обсудили все подробности и цену. С меня он взял 45 тыс. рублей. В эту сумму входит организация поездки, в том числе предоставление снаряжения, лодок и аренда транспорта для доставки оборудования из Волгограда на точку старта, а также с точки финиша в обратном направлении, — добавила туристка.

По словам белоруски, она была уверена, что, заплатив деньги, получит готовый туристический продукт на согласованных условиях — безопасное путешествие по живописным местам.

В отличие от трагического заплыва 2025 года, Оксане вместе с другими участниками предстояло преодолеть практически тот же маршрут, но в обратном направлении.

- Мы должны были проплыть по Белому морю до Соловецкого острова и дальше пройти через залив в город Кемь. Уже перед стартом из разговоров я поняла, что, наверное, поездка будет всё же не такая лёгкая, как я думала. Тогда я попыталась уточнить ещё раз у Олега, действительно ли мне с моим опытом будет там безопасно и с кем я буду плыть в тандеме. Мне казалось, что в таких ситуациях новичков ставят в пару с более опытными гребцами. Но, как выяснилось, я ошибалась.





В собравшейся группе было всего двое неопытных туристов, и именно их организаторы решили объединить.

- Меня это встревожило. Я поделилась с Олегом своими опасениями, но он подчеркнул, что всё будет хорошо. А парень, с которым я была в тандеме, хоть и без опыта, но сильный и будет мне, если что, помогать.

Не по плану

Оксана вспоминает, что изначально Олег обещал в первый день организовать интенсивное обучение. Однако на деле всё выглядело несколько иначе.

- Уже тогда погода начала портиться. Было пасмурно. Из-за этого вся наша тренировка свелась к тому, что мы собрали лодки и отработали ход в переднем и заднем направлении. При этом другие также отрабатывали ещё и действия при опрокидывании, но мне с напарником сказали, что у нас особая лодка. Её сложно перевернуть. Но в этом как дополнительная страховка для нас — новичков, так и опасность. Всё дело в том, что если мы перевернулись, вернуть её в обратное положение было бы практически невозможно, - поделилась путешественница.

Прямиком в шторм

Когда на следующий день группа должна была отправиться в заплыв, стало известно, что начался шторм.





- Изначально говорилось, что мы ни в коем случае не поплывём в шторм. Однако, когда мы находились в небольшом водоёме перед заливом, всё выглядело более-менее спокойно, и Олег уговорил нас продолжить путь, — подчеркнула туристка.

Но когда байдарочники стали выходить ближе к открытому морю, непогода дала о себе знать.

- Чем дальше мы уходили, тем сильнее были волны. Я испугалась. Начала спрашивать Олега, почему так получилось. Справедливости ради могу отметить, что он как мог помогал. Наша байдарка не поспевала за всеми, и он тросом привязывал нас к себе.

Битва со штормом растянулась на час. После путешественникам посчастливилось добраться до острова, где они заночевали.





На следующий день обманчивая погода вновь сыграла с пловцами злую шутку.

- То ли ветер поменял направление, то ли волны стихли, но мы были уверенны, что погода устаканилась, но когда обогнули залив и находились перед выходом в открытое море, всё началось с новой силой. Я опять запаниковала, умоляла причалить, возмущалась, спорила. В какой-то момент мне стало плохо. Сил грести уже не было. А грести нужно было на полную, - продолжила вспоминать девушка.





Приблизившись к берегу, перед изможденными новичками вновь встала проблема — волны опять становились всё больше и больше. Лишь каким-то чудом напарникам удалось выйти на берег.





По словам Оксаны, в отличие от предыдущего места ночлега на острове, здесь была небольшая деревушка, и она решила сойти с маршрута.

- Несколько дней я ночевала у местных, ожидая машину. Затем мне помогли добраться до большой земли, откуда я и отправилась домой. Всё это время моим состоянием никто из группы и даже организатор не поинтересовались.

Защита от поборов?

По информации адвоката Ольги Завгородневой, рассказавшая о поездке Оксана предоставила ей фрагменты переписки и аудиосообщения, свидетельствующие, что поездка в 2023 году могла так же, как и в 2025 году, проходить без регистрации в МЧС. И на этот шаг организаторы пошли сознательно.

На одной из предоставленных в редакцию аудиозаписях некий мужчина озвучивает, что нельзя подавать данные в МЧС, обосновывая такое решение защитой участников от поборов контролирующих структур.

- Есть подозрения, что если мы свои данные направим в МЧС, они фиксируются в базах данных, откуда инспектора и разного рода проверяющие могут их получить и начать охоту на нас на предмет несоблюдения каких-то правил. По большому счёту это будет полезно только если мы утонем и две-три недели не будет от нас вестей. Тогда спасатели начнут звонить нашим знакомым. Я не знаю, чем это нам может помочь. Это полная ерунда. Я читал в группах, люди, терпящие бедствие, звонили в МЧС и не получали никакой помощи. По факту мы можем иметь телефон местного егеря, который нормальный мужик, и чат местных жителей, — говорит на предоставленной аудиозаписи гражданин.

Юрист подчёркивает, что в её распоряжении есть первоисточник аудиозаписи, а факт её публикации в части байдарочников надлежащим образом зафиксирован. Говорящий мужчина - тот самый Олег Б. Кроме того, по словам Оксаны Сидорук, ей удалось узнать об ещё одном эпизоде, когда организованный мужчиной заплыв едва не стоил жизни молодому парню.

Напомним, трагедия в Белом море произошла 20 июля. Группа туристов из Волгограда планировали посетить Соловецкие острова, однако из-за испортившейся погоды на море начался шторм, и конечной цели достигли только двое из группы в 9 человек. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести.

23 июля около острова Варбарлуды было найдено тело одного из пропавших — 24-летнего Владимира Бондарева. 31 июля была обнаружена мертвой туристка Валерия Пужняк. Ее тело прибило на остров Малые Кижи в Белом море. Последним нашли тело 39-летнего Виктора Зузанова.

Как выяснилось, туристы перед походом не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые были без спасательных жилетов.

В сентябре 2025 года родственники погибших записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование ЧП. По версии волгоградцев, ответственность за произошедшее должен понести организатор поездки.

Ранее редакция предпринимала попытку пообщаться с Олегом Б. - сразу, как стало известно о трагедии, однако мужчина отказался от комментариев. Если организатор тура решит высказать свою позицию, мы готовы её опубликовать

Фото и видео: Оксана Сидорук