Коронарные дыры на Солнце 14 и 15 сентября «прокачают» магнитное поле Земли





14 и 15 сентября на Земле разразятся очередные магнитные бури. Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнили прогноз геомагнитной активности на три ближайших дня. Специалисты предупредили о 5-балльных всплесках в магнитосфере Земли.

- Публикуем первые результаты моделирования геомагнитного индекса Kp на ближайшие 2 суток. Начало формирования заметных возмущений ожидается завтра в середине дня. Можно отметить свойственные корональным дырам «качели», когда давление на магнитное поле то усиливается, то снимается, создавая в прогнозе характерное многоцветие с хаотическим чередованием красных, зеленых и желтых цветов, - сообщили учёные.

Постепенный рост возмущений начнётся сегодня в 18:00, однако вплоть до 6:00 14 сентября уровень геомагнитной активности продолжит находится в норме. В дневное время Земля испытает первый удар солнечного ветра. С 6:00 до 12:00 геомагнитное поле войдёт в возбуждённое состояние. Однако во второй половине дня ожидается снижение активности до спокойного состояния.

Второй удар придётся на период с 18:00 до 00:00 14 сентября. На пике геомагнитная активность немного превысит отметку слабой магнитной бури в 5 баллов. Ближе к утру геомагнитная обстановка вновь должна стабилизироваться.

Третий удар придётся на утро 15 сентября. С 6:00 до 12:00 на Земле вновь разразится слабая магнитная буря.

Отметим, ранее на этой неделе учёные РАН сообщали о таинственном всплеске геомагнитной активности Земли. Он был зафиксирован без соответствующего влияния Солнца. Его природу учёные до сих пор пытаются выяснить.