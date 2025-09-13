В Волгоградской области промежуточная явка на выборах превысила 11,8%





Избирком Волгоградской области опубликовал промежуточные итоги первых часов работы избирательных участков. По информации на 15:00 13 сентября, явка составила 11,81%.

Больше всего избирателей проголосовало в Большебабинском сельском поселении Алексеевского района — 34,22%, где выбирают главу. Не менее четверти избирателей также проголосовало на выборах депутатов Совета Краснянского сельского поселения Кумылженского района — 33,52%; главы Озерского сельского поселения Иловлинского района — 27,13%; главы Наголенского сельского поселения Котельниковского района — 26,6%; главы Белопрудского сельского поселения Даниловского района — 25%.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 13 и 14 сентября в Волгоградской области пройдёт единый день голосования. Волгоградцам предстоит выбрать глав поселений и депутатов на территории 19 районов. В общей сложности голосование охватит 52 органа местного самоуправления, где избирательное право имеют более 90 тыс. человек.