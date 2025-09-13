Расследования

В Волгоградской области в первый день местных выборов явка составила 17,87%

Вечером 13 сентября избирательная комиссия Волгоградской области подвела промежуточные итоги первого дня местных выборов. На момент закрытия участков явка составила 17,87%. При этом в 20 поселениях проголосовало более одной четверти избирателей.

- Сегодня в 8 часов утра в регионе открылись 109 избирательных участков, задействованных на местных выборах в единый день голосования 2025 года. Завтра голосование продолжится, избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов, - сообщил в информационном центре общественной палаты региона председатель избиркома Виктор Черячукин.

По информации экспертов, выборы проходят в штатном режиме и без нарушений.

Напомним. Как ранее сообщала редакция, 13 и 14 сентября избирательные участки открылись в 19 районах Волгоградской области, где местные жители выбирают глав поселений и депутатов в 52 органа местного самоуправления.

Фото: избирком региона

