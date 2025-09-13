В Волгограде спасатели тушат заброшенную двухэтажку на ул. Саушинской





В Красноармейском районе Волгограда продолжается череда возгораний в подлежащих сносу заброшенных МКД. Вечером 13 сентября пламя разбушевалось в двухэтажке на ул. Саушинской. По информации местных жителей, здание вспыхнуло как спичка. Из-за разгула стихии пламя начало перекидываться на прилегающие деревья и кустарники. Происходящее очевидцы засняли на видео. На место оперативно прибыли спасатели.







- 13.09.2025 в 16:52 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. На 1 и 2 этажах расклеенного дома горели вещи б/у на площади 200 кв. метров. Локализация в 18:24, - прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации пресс-службы ведомства, погибших и пострадавших нет.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский/ t.me