Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседание





Избранный две недели назад депутат облдумы от "Единой России" Александр Феронов не явился на сегодняшнее заседание парламента, сообщает ИА "Высота 102". Отметим, что на первом для новичков заседании спикер регпарламента всегда вручает такому депутату удостоверение, значок, поздравляет с победой на выборах.

Однако сегодня кресло народного избранника Феронова пустует. Как заявил председатель облдумы Александр Блошкин, Феронов находится в отпуске.

Александр Феронов является главой Урюпинского района. В заксобрание он был избран от "Единой России".

Напомним, что мандат депутата по Урюпинскому округу № 1 освободился год назад после назначения Сергея Горнякова членом Совета Федерации.



