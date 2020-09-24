Политика

Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседание

Политика 24.09.2020 10:38
0
24.09.2020 10:38


Избранный две недели назад депутат облдумы от "Единой России" Александр Феронов не явился на сегодняшнее заседание парламента, сообщает ИА "Высота 102". Отметим, что на первом для новичков заседании спикер регпарламента всегда вручает такому депутату удостоверение, значок, поздравляет с победой на выборах.
Однако сегодня кресло народного избранника Феронова пустует. Как заявил председатель облдумы Александр Блошкин, Феронов находится в отпуске.
Александр Феронов является главой Урюпинского района. В заксобрание он был избран от "Единой России".
Напомним, что мандат депутата по Урюпинскому округу № 1 освободился год назад после назначения Сергея Горнякова членом Совета Федерации.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Политика
23.09.2020 20:19
Политика 23.09.2020 20:19
Комментарии

0
Далее
Политика
21.09.2020 13:01
Политика 21.09.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Политика
21.09.2020 09:58
Политика 21.09.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Политика
18.09.2020 12:59
Политика 18.09.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Политика
15.09.2020 13:34
Политика 15.09.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Политика
07.09.2020 17:40
Политика 07.09.2020 17:40
Комментарии

0
Далее
Политика
18.08.2020 17:26
Политика 18.08.2020 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Политика
25.07.2020 14:35
Политика 25.07.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Политика
24.07.2020 11:38
Политика 24.07.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Политика
18.07.2020 16:00
Политика 18.07.2020 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Политика
15.07.2020 15:13
Политика 15.07.2020 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.07.2020 09:36
Политика 14.07.2020 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Политика
12.07.2020 15:10
Политика 12.07.2020 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Политика
11.07.2020 17:51
Политика 11.07.2020 17:51
Комментарии 0

0
Далее
Политика
09.07.2020 10:44
Политика 09.07.2020 10:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:06
Абьюзера в Волгоградской области судят за подталкивание жены к суицидуСмотреть фотографии
12:34
Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного пленаСмотреть фотографии
12:28
На трассе Волгоград-Москва автобус не пропустил маршрутку: пострадали пассажирыСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской областной думе подняли банный вопросСмотреть фотографии
11:52
7 лет "строгача": бывшего замглавы города в Волгоградской области осудили за коррупциюСмотреть фотографии
11:44
Более 100 зараженных и две новые смерти от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседаниеСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадникСмотреть фотографии
10:21
Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две частиСмотреть фотографии
10:11
Депутата ГД от Волгоградской области Кувычко и ее коллег обвинили в лицемерииСмотреть фотографии
09:46
Две женщины за рулем не поделили дорогу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн форматеСмотреть фотографии
21:45
ВККС согласилась на возбуждение дела в отношении председателя Дзержинского районного суда ВолгоградаСмотреть фотографии
20:19
Депутат Волгоградской гордумы обозвал коллег подопытными козликами в намордникахСмотреть фотографии
19:54
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные ученияСмотреть фотографии
19:24
Глобальная экономика повлияла на кадастровую оценку недвижимости в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсыСмотреть фотографии
17:41
Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернаторуСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоихСмотреть фотографии
15:18
Как отдохнувшие на Фиджи волгоградский депутат и супруга друг с другом судилисьСмотреть фотографии
14:47
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-2020Смотреть фотографии
13:33
Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вирусаСмотреть фотографии
13:11
Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севераСмотреть фотографии
12:44
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»Смотреть фотографии
12:43
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследияСмотреть фотографии
12:35
Уголовное дело об избиении врачей в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
Для победителей корпоративного конкурса «Я горжусь, что мои мама/папа работают в Садах Придонья» компания устроила настоящий праздникСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 