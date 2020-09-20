Половину трупа женщины нашли под Волгоградом

Происшествия 20.09.2020 12:00
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20.09.2020 12:00
Страшная находка была обнаружена накануне днем в Камышине на улице Хвалынской. Как сообщает ИА "Высота 102", недалеко от жилых домов лежал труп неизвестной женщины без нижней части туловища и правой руки. По информации источника в следственных органах Волгоградской области, рядом с изуродованным телом были несколько бутылок и спортивная сумка. Личность погибшей, которой могло быть около 40 лет, устанавливается.
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