Под Волгоградом тушат пожар в дачном поселке

Происшествия 19.09.2020 20:48
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19.09.2020 20:48
Ликвидация опасного пожара в эти минуты идет в СНТ "Машстрой" в районе Винновки, сообщает ИА "Высота 102". По свидетельству очевидцев, горят дачный дом и постройки на одном из участков. По предварительным данным, хозяева топили баню. До приезда пожарных садоводы пытались бороться с огнем самостоятельно, сейчас на месте работают расчеты МЧС.
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