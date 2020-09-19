Экономика

Дадим денег: в пенсионном фонде ждут не дождутся заявлений на детские выплаты

Экономика 19.09.2020 18:20
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19.09.2020 18:20


В Волгоградской области все еще остались семьи, которые не воспользовались правом на "пандемические" выплаты на детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в отделении ПФР по региону, в настоящее время специалисты обзванивают волгоградцев и проводят СМС-информирование с предложением подать заявление на данную меру поддержки. Сделать это можно до 1 октября.
"Уже более 320 тысяч волгоградских семей получили государственные выплаты на детей по указу Президента РФ в июне и июле 2020 года на сумму, составляющую около 9 миллиардов рублей.   Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал производить с апреля, с
июня — осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. Кроме того, в июле ПФР приступил к финансированию дополнительной выплаты семьям с детьми от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок — ее предоставление осуществляется автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты. Важно отметить, что если ребенок достигает возраста трех лет в июле, августе или сентябре 2020 года, семье предоставляется ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь (в сумме — 15 тысяч рублей),единовременная выплата 10 тысяч рублей, а также дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей. Подать заявление на единовременную выплату можно не раньше месяца, в котором ребенку исполняется 3 года.
Родители, которые еще не обращались за получением выплаты, могут это сделать до 1 октября 2020 года с помощью Портала Госуслуг, а опекуны и попечители – в клиентских службах ПФР и офисах МФЦ. Следует поторопиться - времени до окончания приема заявлений осталось не так много", - проинформировали в пенсионном фонде и отметили, что выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.09.2017 г. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года. Если ребенок родился в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у вас возникло право на дополнительную единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 10 000 ₽.

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