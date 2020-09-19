«Китай-город» под Волгоградом продолжает безжалостно убивать реку





Полицейские проверили тепличные хозяйства, расположенные вблизи хутора Сакарка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, были проверены работающие здесь иностранцы. Также выявлен факт несанкционированного забора воды с реки Сакарка для полива овощных культур. Арендаторы земель установлены. В отношении нарушителей правил водопользования собраны материалы и направлены в органы Россельхознадзора по Волгоградской области для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности.





Глушенок упоминал и многострадальный Городищенский район и огромный массив теплиц на границе с Иловлинским районом на берегу Сакарки.

«Арендатором земель сельхозназначения является некто Канавин, имеющий отношение к Росреестру, в земле фиксируется повышенное содержание нитратов, вода в реке воду напоминает мало, а «миницивилизация», существующая внутри теплиц, вызывает оторопь даже у видавших виды людей», - написал активист.

Глушенок отметил, что эта проблема поразила и другие районы Волгоградской области.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к начальнику Управления ФСБ по Волгоградской области Голдобину И. В.: «Уважаемый Игорь Валерьевич, поверьте, эти объекты достойны Вашего личного посещения. Думаю, возникнет много вопросов, в том числе и к Вашим непосредственным подчинённым. А нехитрые мероприятия позволят выявить интереснейшие коррупционные взаимодействия», - написал тогда Константин Глушенок и добавил, что активисты ОНФ намерены продолжить исследование «чудес в земельных отношениях на территории Городищенского района».



