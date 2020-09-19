Экология

«Китай-город» под Волгоградом продолжает безжалостно убивать реку

Экология 19.09.2020 14:49
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19.09.2020 14:49


Полицейские проверили тепличные хозяйства, расположенные вблизи хутора Сакарка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, были проверены работающие здесь иностранцы. Также выявлен факт несанкционированного забора воды с реки Сакарка для полива овощных культур. Арендаторы земель установлены. В отношении нарушителей правил водопользования собраны материалы и направлены в органы Россельхознадзора по Волгоградской области для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности.
Напомним, что несколько дней назад тему «Китай-городов», которые незаконно выкачивают всю воду из рек, поднял политолог и активист ОНФ Константин Глушенок. Он поделился фото притока Иловли - засохшей реки Бердия, пояснив, что причиной такой деградации реки стала неконтролируемая деятельность так называемых «Китай-городов» - обширных тепличных плантаций, где варварски уничтожая все живое вокруг выращивают овощи.

Глушенок упоминал и многострадальный Городищенский район и огромный массив теплиц на границе с Иловлинским районом на берегу Сакарки.
«Арендатором земель сельхозназначения является некто Канавин, имеющий отношение к Росреестру, в земле фиксируется повышенное содержание нитратов, вода в реке воду напоминает мало, а «миницивилизация», существующая внутри теплиц, вызывает оторопь даже у видавших виды людей», - написал активист. 
Глушенок отметил, что эта проблема поразила и другие районы Волгоградской области. 
«Пользуясь случаем, обращаюсь к начальнику Управления ФСБ по Волгоградской области Голдобину И. В.: «Уважаемый Игорь Валерьевич, поверьте, эти объекты достойны Вашего личного посещения. Думаю, возникнет много вопросов, в том числе и к Вашим непосредственным подчинённым. А нехитрые мероприятия позволят выявить интереснейшие коррупционные взаимодействия», - написал тогда Константин Глушенок и добавил, что активисты ОНФ намерены продолжить исследование «чудес в земельных отношениях на территории Городищенского района». 

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