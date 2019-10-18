Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режима





Сегодня Центральный районный суд Волгограда признал виновным 36-летнего фермера в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурант дела получил 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Согласно данным с сайта райсуда, реальный тюремный срок получил сельхозпроизводитель из Михайловки Алексей Калашников.

В суде установлено, что коммерсант в 2014-2016 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений. Кроме того, подсудимый пытался получить право на имущество строительной организации стоимостью порядка 17 млн рублей, предоставив в суд фиктивные документы о наличии задолженности, якобы обеспеченной этим имуществом.

По аналогичной схеме мужчина намеревался в суде при помощи поддельных бумаг взыскать с агрофирмы несуществующую задолженность в сумме более 254 млн рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях коммерсант не признал. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.



