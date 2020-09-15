«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозок
Телеком 15.09.2020 14:10
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15.09.2020 14:10
Компания «Цифровая логистика» (дочернее предприятие ОАО «РЖД») разместила облачные сервисы для поставщиков электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на ресурсах национальной облачной платформы «Ростелекома», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Теперь оператор обеспечивает надежную виртуальную инфраструктуру для работы крупнейшего в России ресурса по онлайн-заказу железнодорожных перевозок, вагонов и сопутствующих услуг.
Программно-технический комплекс ЭТП ГП использует мощности облачной платформы в одном из центров обработки данных в Москве. Специалисты «Ростелекома» обеспечили миграцию программного комплекса на облачную платформу компании.
Директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов:
«Для “Ростелекома” это уже не первый совместный проект с компаниями, входящими в структуру “Российских железных дорог”. Недавно мы реализовали крупный совместный проект с “Федеральной пассажирской компанией” и рады расширению сотрудничества, особенно с учетом стратегического вектора на внедрение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики»,
Генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Александр Кочуков:
«Мы решаем федеральную задачу повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, поэтому в первую очередь стремимся обеспечить надежность и безопасность ЭТП “Грузовые перевозки” и решений, реализованных для работы с поставщиками. Мы выбрали “Ростелеком” как государственную компанию, обладающую современными технологиями и нацеленную на развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество обеспечит безукоризненный сервис и удовлетворит самые высокие требования наших клиентов».
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