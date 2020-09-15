Телеком

«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозок

Телеком 15.09.2020 14:10
0
15.09.2020 14:10


Компания «Цифровая логистика» (дочернее предприятие ОАО «РЖД») разместила облачные сервисы для поставщиков электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на ресурсах национальной облачной платформы «Ростелекома», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Теперь оператор обеспечивает надежную виртуальную инфраструктуру для работы крупнейшего в России ресурса по онлайн-заказу железнодорожных перевозок, вагонов и сопутствующих услуг.
Программно-технический комплекс ЭТП ГП использует мощности облачной платформы в одном из центров обработки данных в Москве. Специалисты «Ростелекома» обеспечили миграцию программного комплекса на облачную платформу компании.
Директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов:
«Для “Ростелекома” это уже не первый совместный проект с компаниями, входящими в структуру “Российских железных дорог”. Недавно мы реализовали крупный совместный проект с “Федеральной пассажирской компанией” и рады расширению сотрудничества, особенно с учетом стратегического вектора на внедрение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики»,
Генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Александр Кочуков:
«Мы решаем федеральную задачу повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, поэтому в первую очередь стремимся обеспечить надежность и безопасность ЭТП “Грузовые перевозки” и решений, реализованных для работы с поставщиками. Мы выбрали “Ростелеком” как государственную компанию, обладающую современными технологиями и нацеленную на развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество обеспечит безукоризненный сервис и удовлетворит самые высокие требования наших клиентов».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Телеком
11.09.2020 13:04
Телеком 11.09.2020 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.09.2020 12:20
Телеком 07.09.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2020 14:41
Телеком 02.09.2020 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2020 16:36
Телеком 01.09.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2020 14:32
Телеком 01.09.2020 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2020 15:59
Телеком 31.08.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2020 11:24
Телеком 28.08.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2020 15:11
Телеком 26.08.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2020 14:37
Телеком 25.08.2020 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2020 10:50
Телеком 25.08.2020 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.08.2020 14:11
Телеком 24.08.2020 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2020 14:45
Телеком 20.08.2020 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2020 12:42
Телеком 20.08.2020 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2020 13:52
Телеком 19.08.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.08.2020 16:07
Телеком 14.08.2020 16:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:50
Делай селфи и работай: самозанятые в Волгоградской области выходят из тениСмотреть фотографии
17:50
Волгоградские срочники отмечают День именинника в кругу сослуживцевСмотреть фотографии
17:32
КСП Волгоградской области оценит правильность выплат медикам за «COVID-19»Смотреть фотографии
16:07
Бросил на дороге мертвого ребенка: в СУ СКР расследовали дело о трагедии под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:43
Продавец истошным криком и консервами защищала кассу от разбойника в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Идите лесом: в Волгоградской области облкомтранс объявил конкурс на строительство скандальной трассыСмотреть фотографии
14:45
Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2020Смотреть фотографии
14:34
Иностранец укусил полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозокСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда могут снести супермаркет «Магнит»Смотреть фотографии
13:44
Данные о счетах и ИНН стали доступны онлайн для волгоградских налогоплательщиковСмотреть фотографии
13:34
Губернатор Волгоградской области задумал модернизировать все женские консультацииСмотреть фотографии
12:25
Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
Вы что творите?: в Волго-Ахтубинской пойме важную дорогу закрыли платным шлагбаумомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Рецидивист осужден за смерть «секретного агента» из УрюпинскаСмотреть фотографии
11:13
Автомобильный «бутерброд» устроили фургон и две легковушки в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует программы дополнительного профессионального образования в области промбезопасностиСмотреть фотографии
10:42
Пассажирку такси увезли в больницу с ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Время платить налоги пришло для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Жители Вторчермета в Волгограде впервые в жизни увидят горящие фонариСмотреть фотографии
10:02
Лучшие годы в тюрьме рискуют провести шестеро друзей-наркоторговцев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
С "Концессии водоснабжения" принудительно взыскали 56 миллионов за загрязнение природы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
Настоящее месиво: трое погибли и четверо ранены в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде к скотомогильнику "Горпитомника" возникли вопросыСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подросткаСмотреть фотографии
17:50
Стабильно напряженно: губернатор Волгоградской области не исключил активизации коронавирусаСмотреть фотографии
17:50
В Сбербанке клиенты малого бизнеса смогут получить скидку по кредиту, если они уже пользуются услугами банкаСмотреть фотографии
17:33
Зарплаты получают, штаны протирают: почетный президент РФС оценил ситуацию с отменой матча «Ротор»- «Краснодар»Смотреть фотографии
16:04
16 ножевых: в Волгограде смелая пенсионерка погибла от рук рецидивистаСмотреть фотографии
15:10
Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 