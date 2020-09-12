Здравоохранение

Делай как губернатор: в Волгоградской области есть план по охвату прививками

Здравоохранение 12.09.2020 14:24
0
12.09.2020 14:24


10,8% населения Волгоградской области уже приняли участие в прививочной кампании-2020. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, 263 тысячи человек сделали прививки от гриппа, содержащие сразу три актуальных штамма. По официальным данным, в Волгоградскую область за счет средств федерального бюджета поступило свыше 473 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа. Для вакцинации беременных женщин и детей в регион направлено свыше 142 тысяч доз лекарства: к ранее поступившим 62 тысячам доз «Совигриппа» дополнительно поставлено 80 тысяч доз «Ультрикса». Вакцины для взрослых «Совигрипп» поступило более 330 тысяч доз.

В настоящее время в регионе привиты свыше более 92 тысяч детей и 173 тысяч взрослых. Медработники амбулаторно-поликлинических участков составили пофамильные списки людей, подлежащих вакцинации, а также скорректировали план прививок, исходя из численности групп высокого риска. Несмотря на то, что вакцинация проходит на добровольной основе, у медиков есть план - привить не менее 60% населения региона. 




Ранее сообщалось, что прививку от гриппа во время рабочей инспекции областной больницы сделал губернатор Андрей Бочаров, показав на личном примере важность своевременной вакцинации. Врачи уверяют, что прививка - наилучший метод  профилактики сезонной инфекции и снижения риска серьезных осложнений.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Здравоохранение
11.09.2020 17:01
Здравоохранение 11.09.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.09.2020 11:09
Здравоохранение 11.09.2020 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
11.09.2020 07:12
Здравоохранение 11.09.2020 07:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2020 11:55
Здравоохранение 10.09.2020 11:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.09.2020 11:50
Здравоохранение 09.09.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.09.2020 07:32
Здравоохранение 09.09.2020 07:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2020 15:47
Здравоохранение 08.09.2020 15:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2020 12:38
Здравоохранение 08.09.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2020 11:42
Здравоохранение 08.09.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.09.2020 11:45
Здравоохранение 07.09.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.09.2020 18:05
Здравоохранение 06.09.2020 18:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.09.2020 11:40
Здравоохранение 06.09.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.09.2020 13:12
Здравоохранение 05.09.2020 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2020 11:49
Здравоохранение 04.09.2020 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2020 21:11
Здравоохранение 03.09.2020 21:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:02
От торгового центра экс-депутата Волгоградской гордумы остался «скелет»Смотреть фотографии
19:42
В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирусСмотреть фотографии
18:12
Безработным Волгоградской области выделят дополнительные деньгиСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде объявили о поиске проектировщика новой «начинки» Центрального универмагаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде на мужчину составили фейковый протокол о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
14:24
Делай как губернатор: в Волгоградской области есть план по охвату прививкамиСмотреть фотографии
14:03
Под Волгоградом закаленный зоной гость обнулил счет хозяйкиСмотреть фотографии
13:39
Новой жертвой коронавируса стала 46-летняя жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
Волгоградская область намертво застряла на платоСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде «Метроэлектротранс» позаботится о футбольных болельщиках после матчаСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборыСмотреть фотографии
09:59
В Волжском на переходе сбили первоклассникаСмотреть фотографии
09:38
Волгоградский «Ротор» расстался со странным приобретениемСмотреть фотографии
21:12
В Волжском здание бывшей Церкви живого бога подорожало в 30 разСмотреть фотографии
21:05
СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии ДобрынинойСмотреть фотографии
20:30
Владелица гостиницы "Октябрьская" выгодно купила элитную землю в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Вспышка ротавирусной инфекции зафиксирована в школе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Двоих волгоградцев осудили за попытку выкопать канализационную трубуСмотреть фотографии
16:13
«Победе» - быть!: власти не отказались от переделки кинотеатра в кукольный театр в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Предприниматели могут заказать карты через интернет-банк «Бизнес-портал» с доставкой курьеромСмотреть фотографии
15:16
Губернатор Волгоградской области сделал прививкуСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец в суде требует признать слово «COVID» экстремистскимСмотреть фотографии
14:19
На «Уроке цифры» при поддержке Сбербанка дети будут программировать беспилотникиСмотреть фотографии
13:04
«Азбука интернета» – волгоградским пенсионерам с осени до летаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде политики, общественники и представители родительского сообщества продегустировали школьный завтракСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области коронавирус продолжает забирать жизниСмотреть фотографии
11:40
В Волжском из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 25 человекСмотреть фотографии
11:08
Из-за овцы на дороге в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:26
Три счастливых дня: в Волгоградской области стартовали затяжные выборыСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области за год выявили целый полк хронических алкоголиковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 