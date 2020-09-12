Делай как губернатор: в Волгоградской области есть план по охвату прививками

Здравоохранение 12.09.2020 14:24
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12.09.2020 14:24
10,8% населения Волгоградской области уже приняли участие в прививочной кампании-2020. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, 263 тысячи человек сделали прививки от гриппа, содержащие сразу три актуальных штамма. По официальным данным, в Волгоградскую область за счет средств федерального бюджета поступило свыше 473 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа. Для вакцинации беременных женщин и детей в регион направлено свыше 142 тысяч доз лекарства: к ранее поступившим 62 тысячам доз «Совигриппа» дополнительно поставлено 80 тысяч доз «Ультрикса». Вакцины для взрослых «Совигрипп» поступило более 330 тысяч доз.
В настоящее время в регионе привиты свыше более 92 тысяч детей и 173 тысяч взрослых. Медработники амбулаторно-поликлинических участков составили пофамильные списки людей, подлежащих вакцинации, а также скорректировали план прививок, исходя из численности групп высокого риска. Несмотря на то, что вакцинация проходит на добровольной основе, у медиков есть план - привить не менее 60% населения региона.
Ранее сообщалось, что прививку от гриппа во время рабочей инспекции областной больницы сделал губернатор Андрей Бочаров, показав на личном примере важность своевременной вакцинации. Врачи уверяют, что прививка - наилучший метод профилактики сезонной инфекции и снижения риска серьезных осложнений.
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