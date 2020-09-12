В Волжском на переходе сбили первоклассника





В Волжском 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в семь часов вечера 33-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигаясь по ул. Пушкина со стороны ул. В.В. Флотилии в сторону ул. Медведева, напротив дома № 198 по ул. Пушкина совершил наезд на первоклассника, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу.



