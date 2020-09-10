Бетонный столб расплющил авто в Волгограде

Происшествия 10.09.2020 10:55
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10.09.2020 10:55
Бетонный столб рухнул на отечественную легковушку в Волгограде, пострадал водитель. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки. Водитель "ВАЗ-2110" не справился с управлением и напротив дома №69 совершил наезд на бетонный столб. От удара столб рухнул на автомобиль. Водителя с травмами госпитализировали.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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