Немецкие врачи вывели Алексея Навального из комы

Политика 07.09.2020 17:40
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07.09.2020 17:40
Оппозиционер Алексей Навальный выведен из искусственной комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный сегодня пресс-релиз немецкой клиники. Всю дальнейшую информацию о состоянии пациента, германские врачи, которые находятся в тесном контакте с его супругой Юлией, будут доводить до широкой публики только после согласования с самим Алексеем Навальным. Пока иностранные специалисты не дают долгосрочных прогнозов последствий, как официально указано, «тяжелого отравления».
Об экстренной госпитализации создателя скандального Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального стало известно 20 августа. Сначала он проходил лечение в больнице в Омске, затем был транспортирован в Германию. История получила широкий международный резонанс, дискуссии о состоянии Алексея Навального ведутся как в политической, так и в медицинской среде.
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