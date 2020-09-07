



Виновной в мошенничестве и служебном подлоге признана бывшая руководитель филиала государственного учреждения «Почта России» в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Виновной назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.

«Следствием и судом установлено, что начиная с весны 2014 года и на протяжении пяти лет, осужденная систематически давала указания работникам кадровой службы своего филиала об издании приказов о приеме на работу определенных лиц и последующем внесении ложных сведений в табели учета рабочего времени об отработанных ими часах. На основании указанных фиктивных документов областным управлением федеральной почтовой связи «мертвым душам» начислялась заработная плата, которую подозреваемая присваивала себе. Установлено, что в результате преступных действий злоумышленницы госучреждению был причинен ущерб на сумму около 750 тысяч рублей», - рассказали в областном управлении СК.

Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.



