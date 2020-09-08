«Волгоградоблэлектро»: 50-лет со дня основания





Надежное и качественное энергоснабжение потребителей Волгоградской области обеспечивает одна из ведущих территориальных электросетевых организаций региона – акционерное общество «Волгоградоблэлектро». Сегодня, 8 сентября, компания отмечает 50-летие со дня своего основания.

Ее история началась в 1970-м с образования предприятия коммунальных электрических сетей Волгоградского областного управления коммунального хозяйства. В него вошли вновь созданные Калачевские, Камышинские, Волжские, Михайловские, Урюпинские районные электрические сети и энергообъекты на территории 22 населенных пунктов. Действующее наименование «Волгоградоблэлектро» присвоено в 1979 году. В настоящее время компания осуществляет деятельность уже на территории 131 населенного пункта Волгоградской области.

Время требовало перемен – развивалась экономика, социальная сфера, жилищное строительство и повышались требования потребителей к уровню и качеству электроснабжения. Влюбленные в свое дело профессионалы, от электромонтера до руководителя, с энтузиазмом и чувством ответственности взялись за развитие предприятия. Работа начиналась с создания диспетчерских пунктов, новых производственных участков, восстановления существующих и строительства новых электроподстанций. Семейные династии – это живая история. Преемственность традиций, сопричастность к общему делу – черты, характеризующие тех, кто из поколения в поколение остается верен своему делу. Вот только некоторые династии, чей общий трудовой стаж в «Волгоградоблэлектро» более 40 лет: семьи Волобуевых-Русановых, Тазовых, Рыбалкиных, Вальтер, Лебедевых, Сячиных, Афониных, Гончаровых-Суховых, Галицыных-Горбунковых, Антоновых-Чумаковых-Еременко.

Сегодня в активе компании – успешно реализованные инфраструктурные проекты и проекты по реконструкции и восстановлению уличного освещения, направленные на улучшение качества жизни в городах, поселках, хуторах, повышение качественных характеристик системы электроснабжения, сокращение времени на устранение технологических нарушений, а также благоустройство населенных пунктов Волгоградской области. Только за последние три года проведена реконструкция уличного освещения в Камышине, Калаче-на-Дону. Аналогичные проекты реализованы в Волгограде на нулевой продольной магистрали и на участке от 7-й Гвардейской до улицы Землянского, а также на Шоссе Авиаторов. Для жителей и гостей города-героя по-настоящему удивительной стала архитектурно-художественная подсветка моста через Волгу и Астраханского моста через пойму реки Царицы, проекты, реализованные «Волгоградоблэлектро» к чемпионату мира по футболу - 2018.

За прошедшие пять десятилетий «Волгоградоблэлектро» прошло серьезный производственный путь. И в праздничный день трудовую вахту несут электромонтеры, диспетчеры, инженеры, административные работники и управленцы. Главное для них – обеспечение надежных поставок электроэнергии в жилые дома, на производственные и социальные объекты даже самых отдаленных районов Волгоградской области. Энергетики призваны обеспечить людей жизненно необходимым – электроэнергией!

Впереди у «Волгоградоблэлектро» – новые ответственные задачи и новые проекты развития. Желаем коллективу новых профессиональных успехов и трудовых достижений! Крепкого здоровья, добра и благополучия! С праздником, «Волгоградоблэлектро»! С юбилеем!



