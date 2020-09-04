Происшествия

Накипело: селянин в Волгоградской области навел ружье на работодателя из-за долга по зарплате

Происшествия 04.09.2020 13:53
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04.09.2020 13:53


Невыплаченная селянину заработная плата привела к тому, что он поднял ружье на работодателя и отобрал у него машину. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о совершенном преступлении поступило в дежурную часть полиции от 33-летнего жителя села Нижняя Добринка Камышинского района. Он сообщил, что решил подвезти до дома на своем "ВАЗ-2113" односельчанина, которого увидел на проселочной дороге. Когда они подъехали к домовладению, пассажир зашел в дом и вернулся с обрезом охотничьего ружья. Произведя выстрел в воздух, он потребовал у автовладельца отдать ключи от машины, сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.
На поиски и задержание вооруженного преступника были ориентированы все наряды полиции. На место происшествия были направлены порядка 50 полицейских: несколько экипажей патрульно-постовой, дорожно-патрульной служб, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и кинологи со служебными собаками. В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен в лесополосе в районе села Нижняя Добринка, сам злоумышленник скрылся от полицейских в лесном массиве. В ходе переговоров сотрудники уголовного розыска убедили мужчину сдаться и выдать обрез охотничьего ружья. Сопротивления он не оказывал.

39-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Со слов задержанного, ранее он выполнял хозяйственные работы у потерпевшего, и мотивом совершения преступления стала невыплата заработной платы. Полицейские устанавливают происхождение оружия.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Задержанный находится под стражей.

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