Волгоградская молодежь мается без работы





Ситуацию с безработицей обрисовали в Волгоградстате. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, статистики проанализировали положение дел в сфере занятости, исходя из данных официально зарегистрированных безработных.

Так, по данным комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, к концу июля 2020 года в органах службы занятости населения состояли на учете 50,7 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 45,6 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 38,0 тыс. человек получали пособие по безработице. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась в 4,9 раза.

Таким образом, уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июля 2020 года составил 3,7%.

При этом по итогам проведенного Волгоградстатом выборочного обследования рабочей силы уровень безработицы за II квартал текущего года по Волгоградской области составил 8,1%, что на 1,5 процентных пункта превысило среднее значение по Южному федеральному округу и на 2,1 п.п. – среднероссийский уровень. Напомним, что уровень безработицы определяется долей безработных в численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше.

Среди безработных жителей региона много молодежи, подчеркнули в Волгоградстате. Так, доля граждан в возрасте до 25 лет в общей численности безработных в возрасте 15 лет и старше во II квартале текущего года составила 8,3%. Средний возраст безработного – 37 лет.

Из числа выпускников, окончивших образовательные организации в 2017-2019 годах, во II квартале 2020 года 74,5% были заняты в экономике, 9,5% - безработные.

Из общей численности безработных 15,4% составляют лица, ищущие работу 12 месяцев и более. Среднее время поиска работы – 5,6 месяца.

При поиске работы жители Волгоградской области использовали несколько способов одновременно, в том числе обращение: к друзьям, родственникам, знакомым – 81,0%; к СМИ, Интернет-ресурсам – 72,4%; непосредственно к администрации и работодателю – 44,6%; в органы службы занятости населения – 24,9%.

Между тем, существует и второй подход в определении уровня безработицы. Он основывается на общей численности безработных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, когда считаются не только те безработные, кто стоит на учете, но и те, кто находится без работы. Согласно этой методике уровень безработицы в регионе гораздо выше – 8,7%, а количество безработных составляет 108,7 тысячи человек.



