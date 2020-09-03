Почти полсотни гаражей попали под снос в Волгограде





Собственникам 49 гаражей, расположенных в Дзержинском районе Волгограда, предложено произвести их добровольный демонтаж. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные сегодня распоряжения администрации Дзержинского района Волгограда, владельцам самовольно установленных нестационарных строений рекомендуется снести их в течение пяти рабочих дней со дня заседания комиссий, которые состоялись еще 31 августа.

Согласно опубликованным документам, снесут 17 металлических гаражей, расположенных у домов №№ 87 и 89 на проспекте им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. Еще 14 кирпичных и металлических гаражей демонтируют у дома №29 на бульваре 30-летия Победы. А у дома №33 на бульваре 30-летия Победы расчистят территорию от 18 металлических и железобетонных строений.

Если собственники этого не сделают добровольно, то работы по демонтажу строений, перевозке и хранению выполнит МБУ "ЖКХ Дзержинского района Волгограда". Расходы потом будут взысканы с владельцев.



