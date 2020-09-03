Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режиме

Экономика 03.09.2020 14:15
0
03.09.2020 14:15
Более половины (56%) жителей Южного федерального округа возобновили работу в том режиме, который соблюдали до начала пандемии и самоизоляции. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Из этого количества 20% не меняли привычный порядок работы и сейчас продолжают его придерживаться. 13% были переведены на удаленку и сейчас вернулись на предприятия или в офисы. 23% по разным причинам не работали, но сейчас возобновили трудовую деятельность.
Еще 16% были переведены на дистанционный формат труда и продолжают работать удаленно. 21% находится в поиске новой работы.
40% опрошенных жителей юга заявили, что пандемия и ограничительные меры никак не повлияли на их расходы. У 30% расходы выросли, в основном из-за долгов и бытовых сложностей. У 28% траты даже снизились, но причиной этому послужило падение доходов.
О снижении доходов после карантина заявили 47% жителей Южного федерального округа. Для 43% они или не изменились или даже незначительно выросли. 4% заявили о том, что лишились всех источников доходов.
Несмотря на влияние карантина и пандемии, 44% опрошенных южан заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. 14% респондентов в принципе не против кредитов, но не будут брать их сейчас — либо из-за отсутствия необходимости, либо уже имеют обязательства перед банками. 42% опрошенных сообщили, что в принципе не пользуются кредитами и пока не планируют начинать.
*Опрос проведен банком «Открытие» с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
ВТБ запускает сезонный вклад с доходностью до 5%03.09.2020 16:21
Экономика 03.09.2020 16:21
Стимул есть: пандемия не помешала нацпроекту «Жилье и городская среда» в Волгоградской области03.09.2020 15:03
Экономика 03.09.2020 15:03
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и Капкинка03.09.2020 10:43
Экономика 03.09.2020 10:43
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка02.09.2020 16:42
Экономика 02.09.2020 16:42
Учащиеся 65 субъектов Российской Федерации начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка01.09.2020 15:58
Экономика 01.09.2020 15:58
Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевый01.09.2020 11:34
Экономика 01.09.2020 11:34
Энергетики Волжского ведут подготовку к отопительному сезону с опережением графика01.09.2020 08:21
Экономика 01.09.2020 08:21
Спрос на ипотеку ВТБ в Волгоградской области увеличился на 50%31.08.2020 11:58
Экономика 31.08.2020 11:58
Волгоградская область нарастила госдолг30.08.2020 15:46
Экономика 30.08.2020 15:46
Пандемия нипочем: в Волгоградстате отчитались о новом витке роста зарплат30.08.2020 10:01
Экономика 30.08.2020 10:01
Жители Волгоградской области почти половину денег тратят на еду28.08.2020 16:53
Экономика 28.08.2020 16:53
Открытие Private Banking впервые вошел в рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентов28.08.2020 14:16
Экономика 28.08.2020 14:16
Сады Придонья выпустили новые продукты в детской линейке28.08.2020 12:31
Экономика 28.08.2020 12:31
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 55 млрд рублей28.08.2020 10:35
Экономика 28.08.2020 10:35
Курс на создание портовых комплексов: Олег Савченко прочит расцвет экспорта из Волгоградской области28.08.2020 10:03
Экономика 28.08.2020 10:03
Реклама