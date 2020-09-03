Экономика

Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режиме

Экономика 03.09.2020 14:15
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03.09.2020 14:15


Более половины (56%) жителей Южного федерального округа возобновили работу в том режиме, который соблюдали до начала пандемии и самоизоляции. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Из этого количества 20% не меняли привычный порядок работы и сейчас продолжают его придерживаться. 13% были переведены на удаленку и сейчас вернулись на предприятия или в офисы. 23% по разным причинам не работали, но сейчас возобновили трудовую деятельность.
Еще 16% были переведены на дистанционный формат труда и продолжают работать удаленно. 21% находится в поиске новой работы.
40% опрошенных жителей юга заявили, что пандемия и ограничительные меры никак не повлияли на их расходы. У 30% расходы выросли, в основном из-за долгов и бытовых сложностей. У 28% траты даже снизились, но причиной этому послужило падение доходов.
О снижении доходов после карантина заявили 47% жителей Южного федерального округа. Для 43% они или не изменились или даже незначительно выросли. 4% заявили о том, что лишились всех источников доходов.
Несмотря на влияние карантина и пандемии, 44% опрошенных южан заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. 14% респондентов в принципе не против кредитов, но не будут брать их сейчас — либо из-за отсутствия необходимости, либо уже имеют обязательства перед банками. 42% опрошенных сообщили, что в принципе не пользуются кредитами и пока не планируют начинать.
*Опрос проведен банком «Открытие» с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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