



Сегодня в Волгоградской области началось досрочное голосование на местных выборах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, до 8 сентября включительно для электората открыты территориальные избиркомы. 9 и 10 сентября эстафету подхватят участковые комиссии. Основное голосование пройдет в течение трех дней – с 11 по 13 сентября.

В Волгоградской области проходят 54 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. В областном центре состав городской думы расширится на двоих депутатов – по Тракторозаводскому и Центральному округам. Кроме того, замещению подлежит один мандат в Волгоградской облдуме. Своего депутата выберут жители Урюпинского избирательного округа.

Проголосовать досрочно могут жители области, которые по уважительной причине 11, 12 и 13 сентября не смогут прийти на свой избирательный участок. Для этого необходимо обратиться в соответствующую избирательную комиссию и оформить заявление, указав в нем причину досрочного голосования.



