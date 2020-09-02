Выборы

Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатов

Выборы 02.09.2020 12:45
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02.09.2020 12:45


Сегодня в Волгоградской области началось досрочное голосование на местных выборах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, до 8 сентября включительно для электората открыты территориальные избиркомы. 9 и 10 сентября эстафету подхватят участковые комиссии. Основное голосование пройдет в течение трех дней – с 11 по 13 сентября.
В Волгоградской области проходят 54 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. В областном центре состав городской думы расширится на двоих депутатов – по Тракторозаводскому и Центральному округам. Кроме того, замещению подлежит один мандат в Волгоградской облдуме. Своего депутата выберут жители Урюпинского избирательного округа.
Проголосовать досрочно могут жители области, которые по уважительной причине 11, 12 и 13 сентября не смогут прийти на свой избирательный участок. Для этого необходимо обратиться в соответствующую избирательную комиссию и оформить заявление, указав в нем причину досрочного голосования.

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