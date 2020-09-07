В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской области





Эффективность налоговых льгот, предоставленных в рамках действия закона Волгоградской области о государственной поддержке инвестиционной деятельности, проверили в КСП Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», аудиторы проанализировали в том числе исполнение инвестором принятых в соответствии с инвестиционным соглашением между администрацией региона и инвестором обязательств по реализации инвестпроектов за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

Так, по результатам экспертно-аналитического мероприятия отмечено, что согласно проведенной комитетом экономической политики и развития Волгоградской области оценке эффективности предоставленных инвесторам налоговых льгот в целом по группе организаций - пользователей объектов инвестиционной деятельности - она признана в 2017-2018 годах высокоэффективной.

Как показал анализ, объем предоставленной господдержки в виде налоговых льгот за 2018 год вырос по сравнению с 2017 годом на 1056,2 млн. руб., или в 2,1 раза.

По данным инвесторов общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетов за 2018 год вырос в сравнении с 2017 годом на 7674,7 млн. руб., из которых дополнительные налоговые поступления в связи с реализацией инвестпроектов в консолидированный бюджет Волгоградской области увеличились в 2018 году относительно предыдущего года на 1483,6 млн. руб. (+38,4%).

Однако, отметили в КСП, отдельные инвесторы получили господдержку в виде налоговых льгот в большем размере, чем уплатили налоги в консолидированный бюджет Волгоградской области. Вместе с тем, подчеркивается, в целом по всем инвесторам сложилось положительное сальдо объема дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области в связи с реализацией инвестпроектов по отношению к выпадающим доходам в виде предоставленных инвесторам налоговых льгот.

Тем не менее установлено, что часть показателей, учитываемых при расчете социальной и экономической эффективности, являющихся составляющими общей оценки эффективности налоговых льгот, не была подтверждена документами. Эффективность каждого инвестпроекта не оценивалась, так как это не предусмотрено нормативными правовыми актами Волгоградской области.

Отдельные показатели отчетов инвесторов о реализации инвестпроектов (в которых в том числе отражается исполнение обязательств инвестора, указанных в инвестсоглашении) зачастую были недостоверны, рядом инвесторов не соблюдались обязательства по достижению объема инвестиций и объема налоговых поступлений в бюджет, а также представлению в комитет экономической политики и развития отчетности. При этом комитет экономической политики и развития Волгоградской области, призванный осуществлять контроль за соблюдением инвесторами обязательств, указанных в инвестсоглашении, не проверял данные отчетов о реализации ивестпроектов из-за отсутствия установленного порядка осуществления указанного контроля.

После вмешательства КСП в органе исполнительной власти с июля чиновники стали вести мониторинг соблюдения указанных в инвестсоглашениях обязательств. И в настоящее время в ряд инвестиционных соглашений с инвесторами внесены изменения.

Кроме того, еще в феврале 2020 года чиновники разработали изменения в инвестсоглашения, предусматривающие допустимые отклонения в установленные показатели, однако, как пояснили в комитете, из-за пандемии он до сих пор не принят. Так как на рассмотрение губернатора вносятся только требующие срочного рассмотрения правовые акты, пояснило руководство ведомства аудиторам. В этой связи, заверили чиновники, он будет направлен главе региона после стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Напомним, в настоящее время комитет экономической политики и развития Волгоградской области возглавляет Галина Быкадорова.



