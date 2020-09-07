Экономика

В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской области

Экономика 07.09.2020 09:19
0
07.09.2020 09:19


Эффективность налоговых льгот, предоставленных в рамках действия закона Волгоградской области о государственной поддержке инвестиционной деятельности,  проверили в КСП Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», аудиторы проанализировали в том числе исполнение инвестором принятых в соответствии с инвестиционным соглашением между администрацией региона и инвестором обязательств по реализации инвестпроектов  за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 
Так, по результатам экспертно-аналитического мероприятия отмечено, что согласно проведенной комитетом экономической политики и развития Волгоградской области  оценке эффективности предоставленных инвесторам налоговых льгот в целом по группе организаций - пользователей объектов инвестиционной деятельности -  она признана в 2017-2018 годах высокоэффективной. 
Как показал анализ, объем предоставленной господдержки в виде налоговых льгот за 2018 год вырос по сравнению с 2017 годом на 1056,2 млн. руб., или в 2,1 раза.
По данным инвесторов общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетов за 2018 год вырос в сравнении с 2017 годом на 7674,7 млн. руб., из которых дополнительные налоговые поступления в связи с реализацией инвестпроектов в консолидированный бюджет Волгоградской области увеличились в 2018 году относительно предыдущего года на 1483,6 млн. руб. (+38,4%).
Однако, отметили в КСП,  отдельные инвесторы получили господдержку в виде налоговых льгот в большем размере, чем уплатили налоги в консолидированный бюджет Волгоградской области. Вместе с тем, подчеркивается,  в целом по всем инвесторам сложилось положительное сальдо объема дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области в связи с реализацией инвестпроектов по отношению к выпадающим доходам в виде предоставленных инвесторам налоговых льгот.
Тем не менее установлено, что часть показателей, учитываемых при расчете социальной и экономической эффективности, являющихся составляющими общей оценки эффективности налоговых льгот, не была подтверждена документами. Эффективность каждого инвестпроекта не оценивалась, так как это не предусмотрено нормативными правовыми актами Волгоградской области.
Отдельные показатели отчетов инвесторов о реализации инвестпроектов (в которых в том числе отражается исполнение обязательств инвестора, указанных в инвестсоглашении) зачастую были недостоверны, рядом инвесторов не соблюдались обязательства по достижению объема инвестиций и объема налоговых поступлений в бюджет, а также представлению в комитет экономической политики и развития отчетности. При этом комитет экономической политики и развития Волгоградской области, призванный осуществлять контроль за соблюдением инвесторами обязательств, указанных в инвестсоглашении, не проверял данные отчетов о реализации ивестпроектов из-за отсутствия установленного порядка осуществления указанного контроля.
После вмешательства КСП в органе исполнительной власти с июля чиновники стали вести мониторинг соблюдения указанных в инвестсоглашениях обязательств. И в настоящее время в ряд инвестиционных соглашений с инвесторами внесены изменения.
Кроме того, еще в феврале 2020 года чиновники разработали изменения в инвестсоглашения, предусматривающие допустимые отклонения в установленные показатели, однако, как пояснили в комитете, из-за пандемии он до сих пор не принят. Так как на рассмотрение губернатора вносятся только требующие срочного рассмотрения правовые акты, пояснило руководство ведомства аудиторам. В этой связи, заверили чиновники, он будет направлен главе региона после стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавируса. 
Напомним, в настоящее время комитет экономической политики и развития Волгоградской области возглавляет  Галина Быкадорова. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
07.09.2020 11:03
Экономика 07.09.2020 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2020 10:26
Экономика 07.09.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2020 21:43
Экономика 06.09.2020 21:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2020 09:58
Экономика 06.09.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2020 21:41
Экономика 04.09.2020 21:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2020 17:41
Экономика 04.09.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 19:55
Экономика 03.09.2020 19:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 16:21
Экономика 03.09.2020 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 15:03
Экономика 03.09.2020 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 14:15
Экономика 03.09.2020 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 10:43
Экономика 03.09.2020 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2020 16:42
Экономика 02.09.2020 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2020 15:58
Экономика 01.09.2020 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2020 11:34
Экономика 01.09.2020 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2020 08:21
Экономика 01.09.2020 08:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:51
Оголенное дно ерика в Волго-Ахтубинской пойме удивило старожиловСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Немецкие врачи вывели Алексея Навального из комыСмотреть фотографии
16:12
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницыСмотреть фотографии
15:59
РУСАЛ выделит более 5 млн рублей на закупку рециркуляторов в образовательные учреждения Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
15:50
Прокуратура пресекла в пандемию битву за волгоградский песокСмотреть фотографии
15:18
Экс-мэру Волжского Марине Афанасьевой грозит до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:15
Начальница почты в Волгоградской области набивала карманы деньгами «мертвых душ»Смотреть фотографии
14:41
Волгоградский "Ротор" арендовал бразильского нападающегоСмотреть фотографии
14:20
Волгоградская область получит дополнительные миллионы на борьбу с мусором в условиях пандемииСмотреть фотографии
13:45
Лечились сами: коронавирус унес жизни двух пенсионеров из Котельниковского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Власти Волгограда пояснили, когда ждать начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде бизнес-партнера Щура и Зверева отправили в колониюСмотреть фотографии
11:45
Число смертей растет беспрерывно: коронарирус закрепился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:44
Кирпич против пистолета: в Волгограде полиция разбирается в уличном конфликтеСмотреть фотографии
11:39
Еще два многоквартирных дома снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
Погорельцы села Волгоградской области обвиняют власти в сокрытии страшных последствий пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Труп мужчины нашли около ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде сквер у «Гасителя» станет спортивнымСмотреть фотографии
10:26
«ЕвроХим-ВолгаКалий» начал обкаточные испытания нового автомобильного путепроводаСмотреть фотографии
09:19
В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
Все лучше и лучше: Росстат зафиксировал увеличение доходов жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:07
От недвижимости в горсаду Волгограда спешат избавиться задорогоСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде губернатора растрогала девочка с плюшевым мишкойСмотреть фотографии
18:05
Еще троих женщин убил коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:57
Заключенный угнал автомобиль сотрудника УФСИН и погиб в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Полмиллиарда на «Победу»: в Волгограде ищут подрядчика для трансформации кинотеатра в театрСмотреть фотографии
14:18
Владельцы бань в Волгоградской области продают бизнес и уезжают из регионаСмотреть фотографии
12:12
По новому мосту через Волго-Донской канал к морю пойдут поездаСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области число умерших от COVID-19 растет десятый день подрядСмотреть фотографии
11:30
Тринадцать шагов до пропасти: в селе Волгоградской области «лопаются» дома из-за обрушения берегаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 