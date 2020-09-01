Уволилась главврач волгоградской больницы СМП №25

Здравоохранение 01.09.2020 14:12
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01.09.2020 14:12
Наталья Ляхова написала заявление об увольнении по собственному желанию с поста главного врача ГУЗ «ГКБСМП № 25», сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения. Обязанности руководителя медучреждения сейчас исполняет Марина Королева. О дальнейших планах Натальи Ляховой - одного из самых известных докторов Волгограда, в профильном комитете ничего сказать не смогли, также не стали уточнять причины увольнения.
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