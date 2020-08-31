



Трое мужчин и одна женщина скончались в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Их смерть от COVID-19, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на оперативный штаб региона, была подтверждена за минувшие сутки.

55-летний житель Волгограда обратился за медицинской помощью при первых признаках недомогания. Его госпитализировали в больницу №5, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Позднее с подозрением на хирургическую патологию он был доставлен бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии в ГУЗ "КБСМП №15". У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов мочевыделительной системы, эндокринной системы.

Не сразу обратилась к врачам 67-летняя жительница Волгограда. При ухудшении состояния, спустя 5 дней, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Ее госпитализирована в больницу №4 с ковидной двухсторонней пневмонией. У женщины также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов мочевыделительной системы и сахарный диабет.

В больницу №1 города Камышина из Ольховского района был госпитализирован 66-летний мужчина. При первых признаках недомогания он обратился к врачам, затем лечился дома. Когда его самочувствие ухудшилось, вызвал скорую помощь. Ему диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Пациент также страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.

47-летний мужчина из Старополтавского района заразился COVID-19 от больного коронавирусом. Его выявили при обследовании в медицинском учреждении и направили по дальнейшей маршрутизации в ГБУЗ «ГБ №2» (г. Волжский). У пациента также был COVID-19 с двусторонней пневмонией. Присутствовали и хронические заболевания неврологического профиля и эндокринной системы.

Напомним, что на сегодняшний день в Волгоградской области от коронавируса скончался 101 человек.



