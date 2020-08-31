Здравоохранение 31.08.2020 11:54
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31.08.2020 11:54
За минувшие сутки в Волгоградской области подтверждено еще 4 смерти от коронавирусной инфекции. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
Общее число умерших от этой инфекции на сегодняшний день в Волгоградской области - 101 человек. Отметим, что с 28 августа в регионе регистрируется всплеск смертей от коронавируса - каждые сутки по 3-4 человека.
Заразились COVID-19 за минувшие сутки 95 жителей региона, выздоровели 54.
Всего в Волгоградской области выявлено 12 125 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 8 597 человек.
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