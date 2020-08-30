Пандемия нипочем: в Волгоградстате отчитались о новом витке роста зарплат

Экономика 30.08.2020 10:01
0
30.08.2020 10:01
В Волгограде зафиксировали очередной рост зарплат во время пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве подсчитали, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника по крупным, средним и малым предприятиям и организациям составила в январе-июне 2020 года 34255,6 рублей. Этот показатель вырос по сравнению с январем-июнем 2019 года на 5,2%. Увеличение реальной начисленной зарплаты составило 2,3% по сравнению с аналогичным периодом.
Несмотря на то, что в июне 2020 года не работали многие предприятия из-за ситуации с коронавирусом, это не отразилось на позитивной тенденции, зафиксированной в Волгоградстате. Так, за январь-май 2020 года номинальная начисленная зарплата была меньше – 33946,3 рубля.
Реклама
Жители Волгоградской области почти половину денег тратят на еду28.08.2020 16:53
Экономика 28.08.2020 16:53
Открытие Private Banking впервые вошел в рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентов28.08.2020 14:16
Экономика 28.08.2020 14:16
Сады Придонья выпустили новые продукты в детской линейке28.08.2020 12:31
Экономика 28.08.2020 12:31
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 55 млрд рублей28.08.2020 10:35
Экономика 28.08.2020 10:35
Курс на создание портовых комплексов: Олег Савченко прочит расцвет экспорта из Волгоградской области28.08.2020 10:03
Экономика 28.08.2020 10:03
ПСБ будет развивать социальные проекты в Волгоградской области27.08.2020 16:15
Экономика 27.08.2020 16:15
ВТБ: доля сделок по рефинансированию в Волгограде выросла на 40%27.08.2020 14:07
Экономика 27.08.2020 14:07
«Эмоции – настоящие!»: РИТЭК провел конкурс профмастерства в формате онлайн26.08.2020 15:48
Экономика 26.08.2020 15:48
«Волга-Раст»: выгодный бонус* для владельцев Volkswagen26.08.2020 13:46
Экономика 26.08.2020 13:46
Опасный вредитель из субтропиков проник в Волгоградскую область26.08.2020 09:52
Экономика 26.08.2020 09:52
В Волгоградской области в июле безработица продолжила рост26.08.2020 09:03
Экономика 26.08.2020 09:03
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовых25.08.2020 19:14
Экономика 25.08.2020 19:14
Клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильного приложения25.08.2020 17:17
Экономика 25.08.2020 17:17
Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленно25.08.2020 15:12
Экономика 25.08.2020 15:12
Передать показания и задать вопрос клиенты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут через Viber и Telegram25.08.2020 11:12
Экономика 25.08.2020 11:12
Реклама