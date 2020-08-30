Пандемия нипочем: в Волгоградстате отчитались о новом витке роста зарплат





В Волгограде зафиксировали очередной рост зарплат во время пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве подсчитали, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника по крупным, средним и малым предприятиям и организациям составила в январе-июне 2020 года 34255,6 рублей. Этот показатель вырос по сравнению с январем-июнем 2019 года на 5,2%. Увеличение реальной начисленной зарплаты составило 2,3% по сравнению с аналогичным периодом.

Несмотря на то, что в июне 2020 года не работали многие предприятия из-за ситуации с коронавирусом, это не отразилось на позитивной тенденции, зафиксированной в Волгоградстате. Так, за январь-май 2020 года номинальная начисленная зарплата была меньше – 33946,3 рубля.



