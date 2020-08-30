Экономика

Пандемия нипочем: в Волгоградстате отчитались о новом витке роста зарплат

Экономика 30.08.2020 10:01
0
30.08.2020 10:01


В Волгограде зафиксировали очередной рост зарплат во время пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве подсчитали, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника по крупным, средним и малым предприятиям и организациям составила в январе-июне 2020 года 34255,6 рублей. Этот показатель вырос по сравнению с январем-июнем 2019 года на 5,2%. Увеличение реальной начисленной зарплаты составило 2,3% по сравнению с аналогичным периодом.
Несмотря на то, что в июне 2020 года не работали многие предприятия из-за ситуации с коронавирусом, это не отразилось на позитивной тенденции, зафиксированной в Волгоградстате. Так, за январь-май 2020 года номинальная начисленная зарплата была меньше – 33946,3 рубля. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
28.08.2020 16:53
Экономика 28.08.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2020 14:16
Экономика 28.08.2020 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 12:31
Экономика 28.08.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:35
Экономика 28.08.2020 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:03
Экономика 28.08.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2020 16:15
Экономика 27.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2020 14:07
Экономика 27.08.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 15:48
Экономика 26.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 13:46
Экономика 26.08.2020 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 09:52
Экономика 26.08.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2020 09:03
Экономика 26.08.2020 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.08.2020 19:14
Экономика 25.08.2020 19:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 17:17
Экономика 25.08.2020 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 15:12
Экономика 25.08.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 11:12
Экономика 25.08.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр ЧулковСмотреть фотографии
14:04
Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Такого не было: в Волгоградской области подтвердились еще четыре смерти от коронавирусаСмотреть фотографии
10:42
Организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов обсудили в Общественной палате Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде молодой водитель легковушки погиб под «КАМАЗом»Смотреть фотографии
10:14
В Волжском квадроцикл врезался в торговый павильонСмотреть фотографии
10:01
Пандемия нипочем: в Волгоградстате отчитались о новом витке роста зарплатСмотреть фотографии
09:06
Волжанин попал под статью за продажу шпионских очковСмотреть фотографии
23:03
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Химками»Смотреть фотографии
21:43
Волгоградский «Ротор» обложили штрафами после матча с московским «Спартаком»Смотреть фотографии
21:39
В Волгоградской области открываются спортшколыСмотреть фотографии
19:54
Бизнесвумен "кинула" волгоградских пенсионеров на матрац (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:33
В Волгоградский областной суд направлен коллективный иск об отмене постановления облдумы о переходе на московское времяСмотреть фотографии
16:30
Слетел с катушек: студент исколол шилом колеса чужого авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
Очаг заболевания COVID-19 переместился в Калачевский район Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:13
Выбор в масках и с градусниками: избирательные участки Волгоградской области готовят к сентябрюСмотреть фотографии
13:06
Дождались пневмонии: коронавирус убил троих «сердечников» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Всплеск смертей от COVID-19 зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Можно, но осторожно: в Волгоградской области разрешили пострелять дичьСмотреть фотографии
10:16
Регоператора Волгоградской области заподозрили в завышении тарифов на вывоз мусораСмотреть фотографии
10:09
На мокрой обочине в Волгоградской области разбилась семья из ПензыСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде фура смяла «Ниву»: погиб житель СаратоваСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде на две недели перекроют улицу из-за ремонтаСмотреть фотографии
18:35
Без звонков и общих перемен: школы Волгоградской области начинают новую жизньСмотреть фотографии
17:01
Пять человек осуждены за установку игровых терминалов в ВолжскомСмотреть фотографии
16:53
Жители Волгоградской области почти половину денег тратят на едуСмотреть фотографии
16:06
Мэра Михайловки обвиняют в злоупотреблениях должностными полномочиямиСмотреть фотографии
15:55
Сгорели за неделю: COVID-19 убил троих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
МЧС предупредило о граде и урагане в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
Житель Волгограда получил в новой квартире космический счет за коммуналкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 