Экономика

Рынок автокредитования продемонстрировал в июле рост на 23%

Экономика 06.08.2025 13:07
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06.08.2025 13:07


По предварительным оценкам, в июле российские банки предоставили населению около 164 млрд рублей на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Этот объем на 23% превышает показатели июня текущего года, но на 31% меньше, чем в июле 2024 года, сообщает ВТБ.

Общий объем продаж автокредитов в России с начала года достиг порядка 798 млрд рублей. Это на 44% ниже результата за 7 месяцев прошлого года.

Основная активность заемщиков по-прежнему сосредоточена на рынке новых автомобилей, благодаря действию господдержки и субсидированных программ производителей. Подавляющее большинство сделок в этом сегменте приходится на китайские и российские бренды, доля брендов из других стран составляет всего около 1%.

– Рост выдач автокредитов в июле напрямую связан с коррекцией их стоимости, последовавшей за снижением ключевой ставки. В результате часть клиентов, которые раньше откладывали покупку, вернулись к идее приобретения автомобиля, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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