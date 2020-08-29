



Главам администраций районов и городских округов Волгоградской области поручено обеспечить безопасность на избирательных участках и минимизировать риски распространения COVID-19 на предстоящих выборах в сентябре текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102», перечень всех необходимых мероприятий, которые необходимо выполнить, перечислен в опубликованном постановлении губернатора Волгоградской области.

Отметим, что антикоронавирусные меры на выборах в сентябре будут предприняты по образу и подобию голосования, которое проводилось летом по поправкам в Конституцию РФ.

При входе на участки избирателям будут бесконтактным способом измерять температуру. Каждому дадут индивидуальный пакет с одноразовой маской и перчатками, предусмотрена обработка рук антисептиками и социальная дистанция. В антивирусные доспехи, как ранее сообщала «Высота 102», снова облачатся и члены УИКов. Напомним, на голосовании по поправкам в Конституцию они встречали избирателей в белых защитных костюмах, резиновых перчатках, масках и защитных экранах. Необходимые средства индивидуальной защиты должны поступить в распоряжение территориальных избиркомов до 1 сентября.

Помимо антикоронавирусной защиты избирательные участки оборудуют стационарными металлодетекторами, а участки в Волгограде и Волжском еще и средствами видеонаблюдения.

Отметим, что общероссийский день голосования пройдет 13 сентября. В Волгоградской области состоятся довыборы депутатов Волгоградской областной и городской дум, а также выборы органов местного самоуправления.



