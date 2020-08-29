Слетел с катушек: студент исколол шилом колеса чужого авто в Волгоградской области

Расследования 29.08.2020 16:30
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29.08.2020 16:30
Студента первого курса профучилища в Даниловском районе осудили за умышленное повреждение чужого имущества к 2 годам лишения свободы условно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Даниловского районного суда, преступление молодой человек совершил из хулиганских побуждений.
В суде установлено, что около реки Медведица он увидел стоящий автомобиль «ВАЗ-2110». Хозяина машины молодой человек не знал, но решил повредить шины на данном автомобиле. Он нанес по колесам «ВАЗа» 32 удара: 8 проколов в первой шине, 4 прокола во второй шине, в третьей 16 проколов, в четвертой шине 4 прокола.
В итоге четыре шины марки «DUNLOP» стоимостью 2000 рублей каждая стали непригодны для дальнейшего использования.
Молодой человек полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный владельцу автомобиля ущерб.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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