«Пилите, Шура, пилите»: в офисах волгоградских управляющих компаний прошли обыски





Обыски прошли одновременно в нескольких офисах управляющих компаний в Волгограде. Как стало известно ИА "Высота 102" от осведомленных источников, оперативники изъяли бухгалтерские и иные документы в ООО "Эксплуатационный участок-20", ТСЖ "На Канале-1", ООО "Жилищник" и ООО "Консалтинг", которое ведет бухгалтерский учет у названных организаций.

Известно, что оперативные мероприятия проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по факту неисполнения договоров по установке лавочек и дверей на территории многоквартирных домов, которые обслуживают данные УК. Следствие полагает, что деньги были получены в полном объеме, однако лавочки и двери так и не были установлены. Договоры были заключены еще осенью 2019 года. Речь идет о сумме превышающей 100 тысяч рублей.

Также обыски прошли по местам жительства руководителей УК и других возможных участников преступной группы. Расследование продолжается.



