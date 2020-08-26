Реальный разговор: волгоградка ошарашила телефонного афериста

Расследования 26.08.2020 17:49
0
26.08.2020 17:49
Увлекательный телефонный разговор с мошенником из "службы безопасности банка" записала жительница Волгограда, которая более 15 лет проработала в банковской сфере. Как сообщает ИА "Высота 102", читательница поделилась записью с редакцией, чтобы как можно больше людей прослушали, как действуют и что говорят мошенники, чтобы завладеть персональными данными и получить доступ к деньгам на счете. Волгоградка, которая сразу поняла, кто ей позвонил, какое-то время терпеливо отвечала на многочисленные вопросы лжесотрудника службы безопасности банка. Однако разговор закончился не так, как ожидал мошенник.
Отметим, что несмотря на многочисленные предупреждения о действиях мошенников, которые массово обзванивают граждан и представляются сотрудниками службы безопасности различных банков, многие продолжают попадать в их сети. По данным полиции, только за одни сутки жители Волгоградской области отдали телефонным аферистам около 3 миллионов рублей своих сбережений.
Реклама
«Пилите, Шура, пилите»: в офисах волгоградских управляющих компаний прошли обыски26.08.2020 17:16
Расследования 26.08.2020 17:16
Дело осужденного пластического хирурга вновь рассмотрит суд в Волгограде25.08.2020 12:44
Расследования 25.08.2020 12:44
Сыну убитого в Волгограде авторитетного бизнесмена Брудного не стали менять приговор25.08.2020 11:07
Расследования 25.08.2020 11:07
Избил и задушил: подруга пропавшей в Волгоградской области девушки-подростка указала на убийцу24.08.2020 13:57
Расследования 24.08.2020 13:57
Поджигатель дома губернатора Волгоградской области осужден на долгие годы строгого режима24.08.2020 13:40
Расследования 24.08.2020 13:40
Хотел научиться водить: следователи установили обстоятельства гибели двух подростков в Волгоградской области23.08.2020 15:47
Расследования 23.08.2020 15:47
В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчику21.08.2020 12:51
Расследования 21.08.2020 12:51
Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрыва20.08.2020 21:02
Расследования 20.08.2020 21:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка20.08.2020 17:43
Расследования 20.08.2020 17:43
Волгоградца заманили в мифический бизнес по производству медицинских масок20.08.2020 12:06
Расследования 20.08.2020 12:06
Волгоградский адвокат осужден за попытку выманить у клиента 26 млн рублей20.08.2020 11:20
Расследования 20.08.2020 11:20
Стала известна причина массового ДТП в Волгограде с участием грузовика из Астрахани20.08.2020 11:03
Расследования 20.08.2020 11:03
Разыскиваемый Интерполом участник «топливной» группировки задержан в Волгоградской области19.08.2020 16:25
Расследования 19.08.2020 16:25
В Волгоградской области массово откроются детские сады19.08.2020 14:51
Расследования 19.08.2020 14:51
«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 лет18.08.2020 15:16
Расследования 18.08.2020 15:16
Реклама