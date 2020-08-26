Расследования

Реальный разговор: волгоградка ошарашила телефонного афериста

Расследования 26.08.2020 17:49
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26.08.2020 17:49




Увлекательный телефонный разговор с мошенником из "службы безопасности банка" записала жительница Волгограда, которая более 15 лет проработала в банковской сфере. Как сообщает ИА "Высота 102", читательница поделилась записью с редакцией, чтобы как можно больше людей прослушали, как действуют и что говорят мошенники, чтобы завладеть персональными данными и получить доступ к деньгам на счете. Волгоградка, которая сразу поняла, кто ей позвонил, какое-то время терпеливо отвечала на многочисленные вопросы лжесотрудника службы безопасности банка. Однако разговор закончился не так, как ожидал мошенник.  
Отметим, что несмотря на многочисленные предупреждения о действиях мошенников, которые массово обзванивают граждан и представляются сотрудниками службы безопасности различных банков, многие продолжают попадать в их сети. По данным полиции, только за одни сутки жители Волгоградской области отдали телефонным аферистам около 3 миллионов рублей своих сбережений.

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